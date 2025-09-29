La exclusiva propiedad en Zapallar que está a la venta por casi US$ 10 millones: su terreno tiene capacidad para construir hasta “tres casas adicionales”

Una exclusiva casa ubicada en primera línea de la playa de Zapallar se encuentra en venta. Su precio asciende a los 9,7 millones de dólares. En conversación con The Clinic, el director de Engel & Völkers Zapallar, asegura que "el precio está muy justificado por lo que tú puedes hacer en esa propiedad, puedes construir hasta tres viviendas más (...)"

La exclusiva propiedad ubicada en primera línea de la playa de Zapallar, en la región de Valparaíso, está a la venta por 235.000 UF, equivalente a 9,7 millones de dólares. La casa supera los 350 metros cuadrados de superficie y tiene un terreno de 5.413 metros cuadrados. Sus contribuciones bordean los $4 millones cada trimestre. La empresa Engel & Völkers está encargada de la venta de la casa.

En conversación con The Clinic, el director de Engel & Völkers Zapallar, Eduardo Díaz de Valdés, cuenta más sobre la casa. El amplio terreno tiene capacidad para construir hasta “tres casas adicionales a la existente”, aseguran desde la empresa. “El precio está muy justificado por lo que tú puedes hacer en esa propiedad, puedes construir hasta tres viviendas más, en condominio o con subdivisión predial”, agrega el director.

Lo que no se puede hacer con el terreno, por normativa del plan regulador, es instalar un comercio. “No podría ser un hotel boutique o un restaurante, por ejemplo”, aclara Díaz de Valdés.

La “casa en inigualable ubicación”, específicamente en Av. Zapallar 225, está en altura con una gran vista al mar y su terreno cuenta con acceso peatonal directo a la playa, a 600 metros del mar. Tiene una ubicación norponiente.

Además, la empresa intermediadora destaca la zona donde se encuentra la propiedad, en el “sector tradicional de Zapallar”. “Exclusivo balneario, con historia que comienza en 1590, a 175km al norte de Santiago, posee grandes casonas de veraneo de variados estilos, con hermosos jardines y parques de árboles nativos. Es una pequeña y cerrada ensenada rodeadas de cerros el cual produce un agradable microclima”, aseguran en el aviso de venta.

Aunque ha recibido ofertas, la casa aún no tiene un nuevo dueño.