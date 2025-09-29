Marcos Soares, entrenador de Arabia Saudita sub 20: “Este es un proyecto para la Copa del Mundo de 2034”

Este lunes a las 20 horas, debutará el equipo arabe contra Colombia, en un duelo que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el técnico de la selección saudí, a horas de su debut mundialista.

Compartir

Arabia Saudita ya prepara su debut en la Copa del Mundo Sub 20. La selección saudí ya está concentrada en Talca y esta noche enfrentará a Colombia en el Estadio Fiscal de Talca.

El equipo de Medio Oriente viene de ser subcampeón en el torneo juvenil de la AFC, el campeonato oficial de la Confederación Asiática de Fútbol. En campeonatos mundiales, su mejor desempeño fue el 2011 y 2017 cuando llegó a octavos de final.

En el último Mundial, disputado en Argentina, no estuvieron presentes, por lo que ahora tendrán una nueva oportunidad para redimirse y superar su mejor marca. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con Marcos Soares, técnico de Arabia Saudita desde el año 2022.

“Las expectativas para el Mundial y este partido son muy parecidas. Colombia es un rival muy fuerte, al igual que las 24 selecciones que están aquí. Es un torneo muy difícil, la expectativa es partido a partido. Intentaremos ganar y después clasificar”, comenzó diciendo.

“Estamos juntos hace dos años entrenando. Los últimos resultados han sido buenos, yo no me preocupo mucho con resultados en amistosos, pero vamos a evolucionar muy bien y creo que estamos preparados”, señaló sobre el nivel del equipo.

El desarrollo de Arabia Saudita pensando en el Mundial 2034

Arabia Saudita enfrentó a Colombia en un amistoso en junio de este año. En aquel enfrentamiento, los cafeteros se quedaron con el duelo, tras ganar 2-1. El equipo saudí también enfrentó a Noruega y Brasil, y en ambos empató.

Por otro lado, Soares también explicó cómo ha sido el desarrollo del fútbol juvenil. “Ha habido un desarrollo importante en los últimos años, Ahora se trabaja mucho mejor, se ha contratado gente de mucha calidad, para que todo el equipo y todos los jugadores sean mejores”.

“Estoy contento, hay muchas cosas por hacer con este equipo, pero el proyecto es más grande, es para la Copa del Mundo del 2034, pero estamos mejorando día a día”, reconoció Soares.

Recordemos que, en el año 2034, Arabia Saudita será el anfitrión de la Copa del Mundo. De hecho, según la página oficial del Mundial 2034, los saudí están haciendo crecer el juego en todos los niveles. “El fútbol desempeña un papel crucial en la transformación continua de Arabia Saudita. La Federación Saudí de Fútbol está invirtiendo en estadios de vanguardia y academias de primer nivel, todo ello con la vista puesta en un legado a largo plazo y en consonancia con la visión global de la FIFA de contribuir al desarrollo del fútbol en todo el mundo”, señala el sitio web.

A las 20 horas comenzará a rodar el balón en Talca, para el duelo entre Arabia Saudita y Colombia. Ciudad que Soares le dedicó unas palabras: “pequeña, pero muy linda y limpia”.