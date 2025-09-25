¿Lo debería imitar Chile? La apuesta de Corea del Sur para fomentar juveniles en su liga 

El cuadro asiático formará parte del Grupo B junto a Panamá, Paraguay y Ucrania. Corea del Sur fue subcampeón en la edición del 2019 y obtuvo el cuarto lugar en el 2023. Una de las razones de este éxito es una novedosa regla que implementó la federación para que jueguen los jóvenes en la K League 1.

Este sábado a las 17:00 horas, Corea del Sur debutará ante Ucrania en el Mundial Sub 20 de Chile. El equipo surcoreano ha destacado en las últimas ediciones del máximo torneo juvenil.

En el Mundial de la categoría de 2019, lograron el subcampeonato tras caer 3-1 frente a Ucrania. Hace dos años, en cita planetaria que se disputó en Argentina, los coreanos lograron el cuarto lugar.

Lo llamativo de este país es la fórmula que tienen para incentivar el uso de juveniles en los equipos de la máxima categoría del país. Una estrategia muy distinta a la existe actualmente en Chile.

La regla que potencia a las divisiones menores en Corea del Sur

En el medio local, los clubes de Primera División están obligados a cumplir un mínimo de 1.890 minutos de juveniles menores de 21 años por temporada. Esto equivale al 70% de las 30 fechas del torneo. Cabe señalar que solo cuentan los futbolistas chilenos nacidos desde el 1° de enero de 2004, y no se consideran los minutos de descuento. Además, si juegan futbolistas nacidos desde 2005 en adelante, los minutos cuentan el doble.

La norma también contempla excepciones: si un jugador es citado a la selección chilena, como es el caso de los convocados para este Mundial, se le acreditan automáticamente 63 minutos por partido, aunque no haya jugado en su club. Las sanciones son severas: un club que no cumpla puede perder entre 3 y 9 puntos en la tabla, además de multas que ascienden a 500 UF, casi 20 millones de pesos.

En Corea del Sur, la lógica es distinta. No existe un mínimo de minutos, pero sí una norma que obliga a los equipos a alinear jugadores Sub 22 desde el inicio de los partidos. El beneficio está directamente relacionado con las sustituciones:

Si un equipo comienza con un jugador Sub 22 en cancha, sólo puede realizar cuatro cambios. Y si alinea dos jugadores Sub 22 como titulares, puede hacer los cinco cambios permitidos.

De esta manera, la K League incentiva la presencia juvenil desde la conformación del once titular, aunque eso no asegura que estos futbolistas acumulen una gran cantidad de minutos durante la temporada.

Kim Yeon Woo, aficionado del fútbol coreano y líder de Yellow Futures, página que anima al Gwangju FC, sostiene que la regla se respeta, aunque en muchos casos los jugadores jóvenes son sustituidos antes de que finalice el primer tiempo.

Según Transfermarkt, la selección adulta de Corea del Sur tiene una edad promedio de 28 años, lo que refleja que aún hay una fuerte dependencia de jugadores más experimentados.

Con este contexto, la participación de Corea del Sur en el Mundial Sub 20 de Chile adquiere un matiz especial: su fútbol local promueve la inclusión de jóvenes, pero la consolidación en el nivel adulto sigue siendo un desafío pendiente. Si el conjunto surcoreano vuelve a tener un gran rendimiento, como en el 2019 y en el 2023, será tema sí Chile debería cambiar a este formato.