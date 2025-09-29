Paulina Urrutia regresa a Canal 13 con cameo en teleseries verticales y en medio de su tratamiento contra el cáncer

A 20 años de su última teleserie en Canal 13, la actriz Paulina Urrutia retorna a la señal con un cameo en la nueva apuesta digital, titulada “El obrero que me enamoró”, mientras enfrenta un complejo proceso de tratamiento contra el cáncer.

La actriz Paulina Urrutia tuvo un largo vínculo con Canal 13. Entre 1994 y 2001 participó en numerosas teleseries, entre ellas “Champaña”, “El amor está de moda” y “Sabor a ti”. Sin embargo, su papel más icónico fue en “Fuera de control” (1999), donde interpretó a Sarita Mellafe, una de las villanas más reconocidas y alabadas en la historia de las telenovelas chilenas. En 2004 volvió a la señal para protagonizar “Tentación” y al año siguiente destacó en “Gatas y tuercas”.

Ahora, a 20 años de esa última teleserie, Urrutia retorna a Canal 13 con un cameo en una de las mininovelas que debutarán en las plataformas digitales y redes sociales del canal.

“Yo estoy feliz y agradecida… trabajé en Canal 13 durante tantos años, más de 10, y tengo mucha emoción de volver. Hay tanta gente que conozco y con la que me reencuentro, así que estar aquí grabando es emocionante”, aseguró la actriz.

En medio de las grabaciones de su participación especial en “El obrero que me enamoró”, Urrutia comentó: “Solamente tengo agradecimiento y felicidad por hacer algo que me encanta, que es trabajar en teleseries y en este formato absolutamente novedoso. Es algo que me entusiasma mucho y es muy reconfortante porque he tenido una historia de vida bastante complicada este último tiempo. Tener oportunidades de trabajo se agradece, trabajar te sube el ánimo y te estimula la sensación de decir ‘qué bonito que se reconozca el trabajo que se ha hecho’. Hacer esto es un regalo dentro de la situación en la que me encuentro”.

El tratamiento contra el cáncer

En 2024, la actriz fue diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento. “Estoy en una fase de espera para ver si los ciclos de quimioterapia que estoy teniendo dan buenos resultados o no”, señaló.

La intérprete, que alcanzó gran popularidad en 1989 al protagonizar la miniserie de Sor Teresa de Los Andes, debutará ahora en el formato de teleseries para celulares y redes sociales que prepara Canal 13. Cada una de estas historias contará con la participación especial de un actor o actriz ligado al pasado de la señal. En la primera mininovela, “Mi boda es una trampa”, aparecerá Alejandra Herrera, mientras que en la segunda, “El obrero que me enamoró”, será el turno de Paulina Urrutia, quien no participaba en una teleserie desde “Amar a morir” (TVN, 2018).

Una actriz pionera

“Me encanta. Esto está pensado para quienes consumen contenidos audiovisuales de excelente factura, pero de una manera distinta. Especialmente los jóvenes ven menos televisión y más plataformas. Creo que lo que está haciendo Canal 13 con estas mininovelas es muy bueno. Las telenovelas son un producto muy querido en Latinoamérica, tienen mucha historia y sabemos hacerlas muy bien. Estoy encantada de participar en este nuevo tipo de ficción”, destacó.

Además, recordó: “Yo fui pionera en el desarrollo de miniseries, por ejemplo con ‘Teresa de Los Andes’, la segunda serie nacional después de ‘La Quintrala’. Es muy emocionante ser parte de un nuevo formato que recoge la tradición del melodrama latinoamericano, pero con las reglas de la modernidad: en pequeño formato, con acción concentrada y actores reconocidos”, agregó la actriz por su llegada al Canal 13.

“Que uno tenga una participación especial es un regalo y un reconocimiento muy generoso de los equipos jóvenes que hoy hacen televisión. Hoy soy yo, pero esperamos que muchos otros actores y actrices sean reconocidos con estas participaciones que el público identificará de inmediato”, agregó.

Finalmente, Paulina sintetizó: “Esto es una gran oportunidad de trabajo y de hacer lo que me gusta, porque amo el género de las teleseries y siempre lo he disfrutado. Es una contribución desde el oficio, porque una es conocida desde ahí. Es muy bonito poder aportar con lo que uno sabe hacer, que es actuar, y también con la imagen que forma parte de este formato”.