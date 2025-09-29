Bad Bunny confirma concierto en el Super Bowl y amenaza su agenda en Chile: se presentará en nuestro país solo días antes de su show en EE.UU.

Bad Bunny será el artista que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl, a realizarse el 8 de febrero de 2026 en Estados Unidos. Con todo, el cantante puertorriqueño tiene tres conciertos programados en nuestro país justo antes de dicho evento: los días 5,6 y 7 de febrero, en el Estadio Nacional.

Es oficial. Bad Bunny será el cantante que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, a desarrollarse el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El anuncio fue realizado ayer por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) a través de un video publicado en sus redes sociales, durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers. “Llevará Puerto Rico al estadio más grande del mundo”, señaló la entidad.

Momentos antes de que se diera a conocer la noticia, Bad Bunny indicó en X que tenía un concierto previsto en Estados Unidos. “Estoy pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió.

Esta no es la primera vez que el artista puertorriqueño de 31 años pisa ese escenario, pero sí es la primera ocasión en que será el protagonista del entretenimiento de medio tiempo. Esto, considerando que en 2020 hizo una aparición sorpresa durante el show de Shakira y Jennifer López, quienes fueron las encargadas del espacio ese año.

Según consignan diversos medios internacionales, Bad Bunny expresó en un comunicado que este logro “es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”.

“Esto es por mi gente mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, acotó.

Amenaza agenda de Bad Bunny en Chile

Ahora bien, aunque los fans chilenos del conejo malo estallaron de felicidad con el anuncio, también surgieron dudas sobre qué pasará con los conciertos que el artista tiene programados en nuestro país, los que están fijados para el 5,6 y 7 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

Y es que los tres conciertos, que forman parte de su tour “Debí tirar más fotos”, son justo antes del día en que Bad Bunny debe presentarse en el Super Bowl (8 de febrero), evento para el que debe prepararse, dado que es un escenario de clase mundial que los artistas suelen utilizar para consolidar sus carreras.