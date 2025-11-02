SML niega “categóricamente” que existan osamentas sin periciar en sus dependencias: Kaiser insiste en sus cuestionamientos 

"Todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos", manifestaron desde el Servicio Médico Legal, en respuesta a los dichos de Johannes Kaiser. Ante ello, el abanderado presidencial del PNL insistió en sus reproches. "Esta declaración del SML es engañosa", estableció.

En horas del sábado, el candidato presidencial Johannes Kaiser realizó duras críticas contra el Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que existen “miles de protocolos de detenidos desaparecidos” en el Servicio Médico Legal (SML) que no han sido periciados.

Kaiser declaró que el mencionado plan “no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos de detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal”.

En la misma línea, manifestó que “se financia con miles de millones de pesos, pero no se hace cargo de los restos que el Estado tiene hace más de 20 años y que han sido dañados por falta de responsabilidad”.

Frente a dichas declaraciones, el Servicio Médico Legal se pronunció, a través de un comunicado, descartando “categóricamente” la existencia de osamentas sin identificar en sus dependencias.

“Ante las declaraciones difundidas recientemente en medios de comunicación respecto a la labor del Servicio Médico Legal (SML) en materia de identificación de víctimas de la dictadura, esta institución forense niega categóricamente que existan en sus dependencias osamentas sin periciar”, sostuvo el SML.

“Tal como se ha informado en reiteradas oportunidades, todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos”, añadió.

Además, el Servicio Médico Legal estableció que “los principales desafíos en esta tarea se relacionan con el estado de conservación de los restos óseos y con las limitaciones derivadas de la falta de información producto de los pactos de silencio que aún persisten”.

Kaiser insiste

Luego de que el Servicio Médico Legal emitiera su comunicado, Johannes Kaiser insistió en sus cuestionamientos. A través de su cuenta en X, el abanderado presidencial del PNL dijo que “la directora del SML va a tener que hacerse cargo de sus declaraciones ante la comisión mixta de presupuesto del año 2023, en que informó de miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos sin procesar”.

“Esta declaración del SML es engañosa y defrauda la fe pública que espera la identificación de los restos, no su clasificación. Esta es otra muestra más de lo podrido que está el sistema de DDHH en Chile”, añadió.

Kaiser no se quedó con eso y, también en X, publicó un video en el que se refiere al pronunciamiento del SML. “Les voy a decir una cosa, periciar no es lo mismo que identificar. El Servicio Médico Legal no ha identificado los cientos y miles de protocolos de detenidos y desaparecidos, o probables detenidos y desaparecidos, que están en su poder. Los cuerpos no han sido entregados a las familias. Entonces, no le mientan a la ciudadanía, no le mientan a la opinión pública”, fue lo que dijo.