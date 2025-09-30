“Ya no es agradable subir”: Cerro El Carbón florecido atrae miles visitantes, pero autoridades alertan por tacos de personas, basura y música en parlantes

El cerro El Carbón, una de las seis cumbres de Parquemet, recibe cada fin de semana a cientos de santiaguinos que buscan disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, la alta afluencia de público ha generado problemas de basura y ruidos, por lo que las autoridades llaman a cuidar este emblemático espacio urbano.

Flores de colores, una verde vegetación, el cielo azul y numerosos visitantes. Esa es la imagen que presenta estos días el cerro El Carbón, una de las seis cumbres de Parquemet, que actualmente recibe a gran cantidad de personas que buscan acercarse a la naturaleza. Es que durante la última semana, diversos influencer y visitantes han subido a redes sociales las hermosas postales que deja el paseo.

El cerro El Carbón tiene 1.365 metros de altura y es un sendero ideal para iniciarse en el trekking, ya que no es tan alto y presenta poca pendiente. Por eso, para muchos santiaguinos se ha convertido en una ruta favorita durante los fines de semana. Al llegar, el escenario suele ser de autos estacionados —algunos incluso sobre la vereda— y largas filas en la primera escalera del cerro, ubicado en la comuna de Vitacura.

La cuenta oficial del Parque Metropolitano compartió este lunes un video que muestra las consecuencias de la alta afluencia de público. En las imágenes se observa basura acumulada en los accesos y “tacos” humanos en el sendero, lo que puede significar una situación de riesgo.

“Este último fin de semana, el cerro El Carbón tuvo una gran concurrencia de público y así lo podemos ver en este reel, donde lamentablemente algunos visitantes no respetaron las normas de convivencia, escuchando música a alto volumen, ingresando con mascotas y dejando basura en los senderos”, denunció Parquemet.

Un problema que confirman visitantes como Tamara que a través de redes sociales alega que “ya no es agradable subir a El Carbón los fines de semana (…). Hay quienes no saben comportarse”. Una opinión similar tiene Constanza, que asegura que “es increíble la cantidad de personas que no respeta nada, andan con música en parlantes o con perros sueltos. Nos falta cultura de naturaleza”.

“Descubrir el Cerro El Carbón”

El ministro Carlos Montes destacó la popularidad del cerro e invitó a los visitantes a “descubrir el Cerro El Carbón, uno de los seis cerros de Parquemet: un panorama accesible para iniciarse en el trekking, con senderos debidamente señalizados que facilitan el recorrido y permiten disfrutar de manera segura”.

Además, el titular de Vivienda subrayó que “al superar los mil metros de altura, la recompensa es única: una vista panorámica de 360° sobre Santiago, ejemplo del valor de nuestros parques urbanos”.

Por su parte, la directora (s) de Parquemet, Andrea Medina, resaltó que desde el ingreso por Bosque Santiago —un espacio natural urbano de alto valor ecológico— se puede disfrutar en primavera de la floración de la flora nativa, así como del avistamiento de aves y otras especies que habitan el lugar.

La autoridad también recalcó que visitar estos espacios implica una responsabilidad con la conservación del ecosistema: “Recordamos la importancia de mantenerse en los senderos señalizados sin abrir nuevas huellas, no ingresar con mascotas para evitar el impacto en la fauna, no dejar basura, no usar parlantes y no extraer plantas u objetos del lugar”.

“Cuidar el cerro El Carbón significa permitir que más personas se maravillen con su biodiversidad y garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de un entorno verde, seguro y vivo en el corazón de Santiago”, agregó Medina.