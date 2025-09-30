Suprema ordena bloquear casas de apuestas online y estas aseguran que decisión “contradice lo resuelto en la justicia penal”

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción y ordenó a diversas empresas de telecomunicaciones bloquear el acceso a sitios de apuestas online, al considerar que operan ilegalmente en el país. Desde la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea cuestionaron el fallo.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR. Lo anterior, según se lee en el fallo, “por haber incurrido en una conducta omisiva al no responder o negarse a bloquear diversos sitios web de casas de apuestas online que operan ilegalmente en el país”.

En ese sentido, el máximo tribunal solicitó que “se declare que las recurridas han incurrido en un actuar ilegal y arbitrario al no bloquear, de su tráfico los sitios web que ofrecen servicios de apuestas y juegos de azar; que dichos sitios web son ilegales por ser realizados por personas no autorizadas”.

Lo que determinó la Suprema

También, la Suprema pidió que “se arbitren las medidas necesarias para que se bloqueen los sitios de apuestas mencionados; que las medidas consideren aspectos técnicos que eviten que los sitios bloqueados vuelvan a encontrarse en línea; que se disponga toda otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho; y que se condene en costas a las recurridas”.

Así las cosas, la Suprema estableció que los juegos de azar en línea son ilegales, salvo autorización expresa por ley. Además, concluyó que los proveedores de internet tiene prohibido transmitir o facilitar actividades ilegales, por lo que deben bloquear esos sitios.

En el mismo documento, se añade que “en cuanto a los juegos online expresa que solo Lotería, Polla y Teletrak tienen autorización legal para ciertos juegos realizados bajo dicha modalidad. Por lo tanto, nadie más puede desarrollar juegos de azar en línea y, no existiendo en Chile plataformas de juegos online autorizadas más allá de las expresamente habilitadas por ley”.

La declaración de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea

La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea emitió una declaración a propósito del fallo la Corte Suprema sobre el juego en línea, asegurando que este “genera incertidumbre”, y “contradice lo resuelto en la justicia penal y constituye un retroceso que no resuelve el problema de fondo: la falta de una ley clara que regule esta actividad”.

La entidad recordó que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago previamente ordenó el cierre definitivo de la investigación penal, y que “el Ministerio Público comunicó expresamente su decisión de no perseverar en la causa, ratificando lo que sostuvo desde un inicio: las apuestas en línea no están prohibidas en Chile ni constituyen delito”.

“Por eso, lamentamos que la Corte Suprema, en un fallo dividido, haya revocado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago —que en abril rechazó un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción— bajo el argumento de que las apuestas en línea estarían ‘proscritas’ en nuestra legislación, afirmación carente de sustento normativo”, agregan.

Junto con ello, declaran que “la responsabilidad de resolver esta situación no recae en los tribunales, sino en el Congreso Nacional. Chile necesita con urgencia una regulación moderna, como la que existe en más del 70% de los países de la OCDE, que otorgue certeza institucional, proteja a los consumidores y permita recaudar cerca de US$800 millones anuales para el Fisco, además de atraer inversión extranjera”.

“Nuestra posición ha sido clara y consistente: queremos que esta actividad sea regulada en Chile. Las empresas que integran esta agrupación ya operan bajo exigentes marcos normativos en otros países, con políticas de protección a menores, resguardo de datos personales y prevención de lavado de activos. En Chile hemos promovido activamente los procesos regulatorios y seguiremos impulsando la necesidad de una legislación moderna, sostenible y equilibrada”, concluye la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea.