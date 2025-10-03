Fintech ProntoPaga demanda a Transbank y Mastercard ante el TDLC y las acusa de infracciones a la libre competencia

La fintech ProntoPaga presentó una demanda por posibles infracciones a la libre competencia en el mercado de la adquirencia en contra de Mastercard y Transbank, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Según informó Diario Financiero (DF), el documento de la demanda señala que ambas compañías impusieron a ProntoPaga, a través de su denominado programa Payment Intermediary Foreign Operators (PIFO), cobros injustificados que “entorpecen el procesamiento de pagos realizados a través de tarjetas en favor de comercios ubicados en el extranjero, estableciendo condiciones unilaterales carentes de toda razonabilidad jurídica y/o económica”.

La fintech denunció que el programa no estaría incorporando los criterios de objetividad, generalidad, transparencia y no discriminación, lo que generó condiciones que aumentaron asimetrías de información y otras externalidades que restringen el ingreso y/o retardan la expansión de los proveedores de servicios de pago en el mercado de la adquirencia fuera del país.

Junto con ello, estimó que, en el caso de consolidarse las restricciones, existirían más de 700 mil transacciones mensuales que se verían afectadas.

Otra de las razones presentadas por ProntoPaga en la demanda, plantea DF, es la creación de “una segmentación artificial y anticompetitiva dentro del mercado relevante geográfico”.

En suma, el documento asegura que las empresas demandadas han implementado una estrategia para explotar su poder de mercado por la vía de incrementar precios e imponer condiciones comerciales aprovechándose de su condición con su socio comercial.

La fintech solicitó al tribunal que decrete medidas cautelares de suspensión inmediata de cualquier cobro que pretenda aplicar las demandas del programa PIFO. Y también, se solicitó al tribunal que se sancione a Mastercard y Transbank con una multa fiscal ascendiente a la suma de 60.000 UTA a cada una.