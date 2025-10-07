Abren postulaciones para el subsidio de arriendo 2025: cómo postular al apoyo mensual del Estado que llega hasta $193 mil

Entre hoy y el 14 de noviembre se abrirá el proceso regular de postulaciones para el subsidio de arriendo. El Ministerio de Vivienda anunció el llamado para las personas que quieran solicitar este beneficio, y detalló quiénes pueden postular, y los montos máximos de asignaciones para este año.

Entre hoy 7 de octubre y 14 de noviembre se extenderá el llamado regular para postular al Subsidio de Arriendo 2025. En esta ocasión el llamado del Ministerio de Vivienda solo excluye a las regiones de Valparaíso y Tarapacá, considerando que la primera tuvo y llamado especial en marzo por familias afectadas por el megaincendio, y la segunda tendrá otro llamado enfocado en damnificados por socavones.

El subsidio de arriendo consiste en un aporte económico estatal para, como indica su nombre, acceder a un arriendo de vivienda. Los seleccionados recibirán un total de 170 UF ($6.7 millones aproximadamente), repartidos mensualmente con un tope de 4,2 UF ($166 mil). Todo esto para arriendar viviendas cuyo arriendo no sea mayor de $430 mil pesos.

De todas formas, este beneficio tiene diferencia de presupuesto de acuerdo a la región. Para las que estén Arica y Parinacota, Antofagasta, Magallanes y Metropolitana, el monto máximo mensual asciende a 4,9 UF ($193 mil), y la propiedad arrendada no puede superar los $513 mil.

Para postular a este arriendo se puede hacer tanto telemático como presencial. En línea se deben realizar mediante el sitio web www.minvu.cl con Clave Única. El trámite presencial se debe hacer en las oficinas Serviu de cada región.

Requisitos para postular al subsidio de arriendo

Para postular al subsidio de arriendo, lo primero es tener mínimo 18 años de edad. Además, los postulantes deberán contar con cédula de identidad vigente, mientras que las personas extranjeras que solicite este beneficio tienen que presentar su cédula de extranjeros, también vigentes.

Mayores de 60 años pueden postular solos, sin necesitar un núcleo familiar. El resto de las personas que postulen deben hacerlo con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/hija. Todos los postulantes deberán estar inscritos en el Registro Social de Hogares. Con ello, no podrán superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.

Se puede postular al subsidio de arriendo vía digital. Foto: Agencia UNO.

En cuanto a piso económico se deberá acreditar un ahorro mínimo de $158 mil aproximadamente. Esto, en una cuenta de ahorro para la vivienda, que debe estar depositado a más tardar el día antes de la postulación. Finalmente, deben contar con un ingreso familia mensual entre $276 mil y $987 mil (7-25 UF). En las familias de tres o más integrantes, el monto mínimo aumenta a 8 UF ($315 mil).

Quienes obtengan el beneficio podrán aplicar el subsidio de arrienda en cualquier comuna de cualquier región, independiente de la zona dónde hayan postulado o estén registrados en el registro social.

El ministro Montes resaltó que “gracias a la convocatoria de este año, esperamos beneficiar a cerca de 5.800 familias y recordamos que este subsidio tiene algunas flexibilidades muy importantes, como permitir su aplicación en viviendas de cualquier comuna y región del país y, además permite postular en el futuro a subsidios para la adquisición de una vivienda”.

Toda la información se encuentra disponible en el sitio web del Minvu, o en los teléfonos de la cartera. Desde celulares al 22 901 11 11; y desde teléfonos fijos al 600 901 11 11.