De The Ritz-Carlton en Santiago al Valle del Maipo: cinco hoteles chilenos destacan entre los mejores de Sudamérica según prestigioso ranking

La revista estadounidense Condé Nast Traveler, especializada en viajes y estilo de vida, dio a conocer los resultados de su ranking Readers’ Choice Awards 2025. Y en la categoría de los mejores hoteles de Sudamérica, destacó a cinco chilenos: The Ritz-Carlton Santiago, Hotel Casa Real de Viña Santa Rita, AWA Puerto Varas, Hotel Magnolia y Mandarin Oriental Santiago.

Compartir

La revista estadounidense Condé Nast Traveler, especializada en viajes y estilo de vida, dio a conocer los resultados de su ranking Readers’ Choice Awards 2025, uno de los premios más antiguos y prestigiosos del mundo del turismo y la hotelería, en el que varios hoteles chilenos fueron reconocidos entre los mejores de la región.

Realizado desde 1988, este reconocimiento refleja las opiniones y experiencias de los lectores de la revista, quienes cada año evalúan miles de hoteles, resorts, destinos y aerolíneas en todo el mundo.

Y la categoría The Best Hotels in South America: 2025 Readers’ Choice Awards, Chile destacó con cinco hoteles entre los veinte mejores de la región. Así, entre los primeros lugares se posicionaron The Ritz-Carlton Santiago y Hotel Casa Real de Viña Santa Rita, seguidos por AWA Puerto Varas, Hotel Magnolia y Mandarin Oriental Santiago.

Además, el Hotel Casa Real de Viña Santa Rita, que obtuvo el sexto lugar en el ranking sudamericano, destacó como el único hotel de viñedo incluido en toda la lista 2025.

Hotel Casa Real de Viña Santa Rita

Ubicado en pleno Valle del Maipo, a solo 45 minutos de Santiago, el Hotel Casa Real de Viña Santa Rita ha sido reconocido por ofrecer una experiencia patrimonial que combina historia, cultura, gastronomía y vinos en un entorno natural incomparable.

“Este reconocimiento es un reflejo del compromiso de todo nuestro equipo por preservar el espíritu de hospitalidad y tradición que caracteriza a Viña Santa Rita. Nos llena de orgullo que Casa Real sea nuevamente reconocido entre los mejores de Sudamérica, reafirmando el valor del patrimonio chileno y su capacidad de ofrecer experiencias auténticas de clase mundial”, señala Elena Carretero, gerenta de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Turismo de Viña Santa Rita.

Declarado Monumento Histórico en 1972 y diseñado por el arquitecto alemán Teodoro Burchard, el Hotel Casa Real invita a sus huéspedes a recorrer la riqueza patrimonial de Viña Santa Rita: un parque centenario de 40 hectáreas, una capilla de estilo neogótica, bodegas históricas, el restaurante Doña Paula —que rinde homenaje a Paula Jaraquemada y su papel en la independencia de Chile— y el Museo Andino, perteneciente a la Fundación Claro Vial, que resguarda más de 3.000 piezas arqueológicas y etnográficas de los pueblos originarios de Sudamérica.

Con este reconocimiento, el Hotel Casa Real se consolida como un referente del enoturismo de lujo en Sudamérica, reafirmando el compromiso de Viña Santa Rita con la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo sustentable del turismo nacional.

La distinción de estos 20 hoteles refleja el auge de Sudamérica como destino global de turismo de lujo y experiencias auténticas, destacando la riqueza cultural, natural y gastronómica de la región.