Benjamín Benzaquén, director del Challenger 100 de Santiago: “Aspiro a que podamos tener a un jugador 80° o 90° del mundo como primer sembrado”

Desde el 8 al 15 de marzo de 2026 se disputará la 20° edición del torneo, una de las paradas más esperadas del circuito Challenger. El Club Manquehue nuevamente será el escenario del campeonato. "La idea de este año es hacer algo más entretenido, más abierto. Darle un carácter festivo al campeonato. No son muchos torneos que cumplen 20 años", comenta Benzaquén.

Quedan más de cuatro meses para el inicio del Challenger 100 de Santiago y Benjamín Benzaquén, director del torneo, ya palpita lo que será la edición número 20 de uno de los campeonatos de tenis más importantes que recibe el país en toda la temporada. “Esta sería la edición número 21 de la competencia, pero hubo un torneo que no se jugó por la pandemia. Oficialmente, es la número 20”, aclara Benzaquén.

Del 8 al 15 de marzo de 2026, el Club Manquehue será anfitrión del evento por undécima vez. “Mantener un torneo como el nuestro en un club como el Manquehue habla de que estamos haciendo las cosas bien. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de ellos para hacer el certamen en marzo, lo que también es un orgullo”, señala Benzaquén a The Clinic.

Cabe destacar que por este torneo han pasado jugadores internacionales de renombre como Casper Ruud, Holger Rune, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Jiri Lehecka y Cornentin Moutet.

A su vez, Benzaquén recalca que para este torneo, la organización trabajará con la agencia VS, que tiene más de diez años de experiencia en eventos deportivos con presencia en Copa Davis, Claro Arena, Copa América 2015 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.

–El Challenger de Santiago es un torneo llamativo para jugadores importantes del circuito. ¿Cómo se proyecta la edición número 21 del torneo?

–20 años es un muy buen número. La ATP así lo pondera también. La idea de este año es hacer algo más entretenido, más abierto. No estar relacionado necesariamente el torneo con el partido que se está jugando, sino hacer cosas alrededor. Darle un carácter festivo al campeonato. No son muchos torneos que cumplen 20 años. En América Latina creo que son dos torneos: el de Guayaquil, que organiza Andrés Gómez, que fue campeón de Roland Garros y el de Montevideo que hace Diego Pérez, otro muy buen tenista de los años 90. Pero que nuestro torneo cumpla 20 años es un hito muy importante. Y a eso vamos a apuntar: a la historia del campeonato y a las opciones que le dio a muchos tenistas de la región para que crezcan. Los Challenger son el escalón para llegar a los ATP 250 para arriba.

–¿Cuál es la importancia del circuito Challenger para Chile? Que podamos recibir este tipo de torneos al margen del ATP de Santiago.

–Por nuestro torneo han pasado, pasan y pasarán -espero- la mayoría de los tenistas chilenos que han marcado historia en el tenis. Todos los actuales lo han jugado: “Nico” Jarry, Cristian Garín, Tomás Barrios y Matías Soto. Han jugado Nicolás Massú, Adrián García, Paul Capdeville. Jugar en casa, sobretodo para los locales, tiene doble estándar. Primero, juegan en casa por puntos y dinero. ¿Esto qué significa? Que no tienen que ir a buscarlo afuera, sabiendo que para el tenista chileno es difícil planificar una gira de mínimo de tres meses por sudamérica, por América del Norte o por Europa. Algunas veces hay falta de apoyo, falta un sponsor y alcanza para que los tenistas viajen solos, no con el equipo.

En ese aspecto, le da mucha ventaja dentro de los países, que uno los ve jugando Challenger y ya tienen una estructura increíble: con entrenador, preparador físico. El talento natural del chileno le ha hecho emparejar ese déficit. Tienen que tener un buen ranking dentro de lo que es Challenger. Si no lo tienen, de acuerdo a lo que han hecho en el año, vemos el tema de las invitaciones. Basamos los Wild Card para la qualy o el Entry List para los tenistas nacionales. Salvo alguna excepción, como que llame el 50° del mundo y que quiere jugar porque estuvo lesionado dos meses. No le podemos decir que no. Si hacemos los cálculos, en el cuadro principal han pasado más de 100 chilenos en los 20 años de torneo. Tratamos que en la qualy jueguen la mayor cantidad de tenistas nacionales. Para ellos es una buena opción, para los chicos que están creciendo.

Benjamín Benzaquén: “Lo que queremos mostrarle a la gente es que vienen jugadores que van a crecer”

–¿Cómo ha sido el trabajo con la federación para organizar el torneo? ¿Hay buena comunicación?

–Absoluta. De esta federación, y de la administración que manejó José Hinzpeter, no tengo más que agradecimiento. Nos ha ayudado mucho el IND también. Al torneo lo engrandecen y no tenemos nada que decir. Nos ponen en el calendario como si fuera un torneo de la Federación de Tenis, lo mismo con el torneo femenino de Macarena Miranda. Son los dos torneos más representativos del tenis intermedio. No tengo nada que decir. Estoy muy feliz por ese reconocimiento.

–En la edición pasada vinieron jugadores sudamericanos reconocidos del circuito como Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas, Daniel Galán y Tiago Monteiro. ¿Qué jugadores han contactado para este torneo?

–Aspiro a que podamos tener a un jugador 80° o 90° del mundo como primer sembrado. Hay un montón de jugadores europeos que vienen a jugar el ATP de Santiago que luego se quedan a jugar el Challenger. Pero queremos una buena presencia nacional. Estamos viendo a los chicos que han crecido en los futuros y han ayudado al equipo de Copa Davis. Está el chico Benjamín Pérez, que lo estamos realmente siguiendo. En cuestión de sudamericanos y europeos, yo creo que vamos a tener muy buenos jugadores. Un jugador 80° o 90° en un Challenger es muy bueno.

¿Qué tendrá de especial esta edición? ¿Por qué el público tiene que ir al Challenger?

Lo estamos haciendo en función de los 20 años y recordando qué tenistas han pasado por el torneo. Te cuento una anécdota: acá vino a jugar Marco Cecchinato. Él era 100° del mundo y ganó el Challenger. Con esos puntos entró a Roland Garros. Y llegó a semifinales ese mismo año (2018). Yo fui a ese torneo y en primera ronda, fui a su conferencia de prensa después de ganar el primer partido. Estaban todos los periodistas italianos y él me vio al final de la sala y me reconoce. ‘Directore directore, venga’, me dice. Y me dio un abrazo.

Esa es un poco la historia del Challenger de Santiago. Lo que queremos mostrarle a la gente es que vienen jugadores que van a crecer. Pero vamos a hacer también actividades, cosas relacionadas con un buen servicio del público. Para nosotros la importancia de este torneo son los 20 años. De hecho, tenemos entendido -tiene que consolidarse- que viene la ATP esa semana a acompañarnos esa semana. Debería haber un pequeño homenaje al torneo el último día, ellos ven que hay un gran apoyo al tenis. Además, hay una posibilidad de que se televise viernes, sábado y domingo.