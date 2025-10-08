El “negocio redondo” de Southern Cross luego de iniciar oficialmente el proceso de venta de Baker, principal arrendador de estaciones de Aramco

Southern Cross hizo el lanzamiento oficial del proceso de venta de Rentas y Desarrollos Baker, el principal arrendador de estaciones de servicio ligadas a Aramco en nuestro país.

Compartir

En un evento privado al que acudieron más de 200 asistentes, llevado a cabo este martes en el Hotel Ritz-Carlton de El Golf, Southern Cross hizo el lanzamiento del proceso de venta de Rentas y Desarrollos Baker, el principal arrendador de estaciones de servicio ligadas a Aramco en nuestro país.

A mediados de mayo de este año, The Clinic reveló que Southern Cross puso en venta su brazo inmobiliario Baker, el principal arrendador en Chile de estaciones de servicio de la gigante saudí. De acuerdo a sus estados financieros, al 30 de junio de 2025, la firma administraba una cartera valorizada en más de $205.3000 millones, y su portafolio estaba compuesto por 95 activos distribuidos a lo largo del país, de los cuales 89 estaban arrendados por Aramco a largo plazo.

Y ayer la gestora ligada a Raúl Sotomayor y a Norberto Morita colgó oficialmente el cartel de “Se Vende” en el activo. Esto, a través de la presentación que lideraron Jaime Besa, CEO de la compañía, y Agustín Achondo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial, ante un público en el que se encontraban -según ha trascendido- representantes de AFPs, actores del sector inmobiliario, family offices, entre otros.

En el detalle, la inmobiliaria Baker cuenta con 89 estaciones arrendadas por Aramco, además de otros seis terrenos para crecimiento futuro sin contrato actualmente.

Y según comentan a este medio fuentes al interior de Southern Cross, cuya identidad prefieren mantener en reserva, ya habrían miles de interesados en las propiedades, tanto de procedencia internacional como nacional, e incluso bancos. “Es un negocio redondo”, aseguran.

Tal como señaló este medio, la inmobiliaria Baker ya cuenta con seis anteproyectos aprobados de uso mixto para construir en terrenos que actualmente arrienda Aramco, y hasta inicios de septiembre, estaba a la espera de un séptimo.

Así, lograron la aprobación de un anteproyecto para un edificio de siete pisos en el sector de Cantagallo (Las Condes) y de uno de 12 pisos en la esquina de Vitacura con Vespucio. Anteriormente, ya tenían otros cuatro anteproyectos visados: dos en Providencia, uno en Ñuño y otro en Recoleta.

Claudia Sepúlveda, gerente inmobiliario de GPS Property, asegura que “considerando que Aramco – la principal empresa petrolera del mundo – es arrendataria de gran parte de los activos de Baker, a propósito de la compra realizada el año 2024 de las acciones de Esmax Distribución (Petrobras) en Chile, para Southern Cross, la cartera de activos debería haber alcanzado un “nivel de valoración objetivo”, que dentro del escenario económico actual tanto a nivel nacional como internacional, presenta oportunidades para su enajenación”.

Sepúlveda añade que “se trata de 95 activos inmobiliarios estratégicamente ubicados de Arica a Punta Arenas, casi en su totalidad en emplazamientos urbanos, que han venido gestionando desde hace tiempo, generándoles un mayor valor agregado, ya sea a través de remodelaciones y/o incluso la aprobación de proyectos de reconversión para rentabilizar las ubicaciones con proyectos inmobiliarios de carácter mixto. Los interesados pueden incluir, desde Fondos de Inversión Privados, pasando por Family Offices, hasta operadores de retail, tanto a nivel nacional como internacional”.