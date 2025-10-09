Corte Suprema zanja el polémica por 30 piernas humanas retenidas en Aeropuerto de Santiago: prohíbe su entrada al país pese a molestia de universidades

Desde septiembre de 2024, dos cargamentos que contienen 30 piernas humanas permanecen retenidos en el Aeropuerto de Santiago. El material cadavérico había sido importando por una empresa con el fin de ser usado para estudios médicos. Finalmente, La Corte Suprema confirmó la prohibición de entrada de las piezas humanas. La decisión de la justicia ha generado críticas entre autoridades universitarias que advierten un déficit de estos insumos para la educación en Chile.

Desde septiembre de 2024 se encuentran retenidos dos curiosos cargamentos en el Aeropuerto de Santiago: los paquetes contienen 30 piernas humanas. La empresa Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico importó desde Estados Unidos el mencionado material cadavérico, con el fin de ser usado para estudios en facultades de medicina y entidades científicas del país. Sin embargo, la Subsecretaría de Salud Pública impidió su ingreso y desde ese entonces el encargo se encontraba varado en el terminal aéreo.

Luego de la retención solicitada por Subsecretaría, la empresa que realizó el pedido interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El centro médico argumentaba que los dos cargamentos estaban dirigidos a establecimientos de educación superior y sociedades médicas con el fin de ser estudiados. Según consiga El Mercurio, finalmente la Corte Suprema ratificó la decisión de rechazar la importación de 30 piernas, lo que ha generado debate sobre el déficit de este tipo de piezas para estudios médicos en Chile.

Los cuestionamientos de las autoridades universitarias sobre la decisión de la Corte Suprema

Las autoridades universitarias cuestionan la decisión de máximo tribunal. El director del Departamento de Otorrinolaringología de la U. de Chile, Rodolfo Nazar, está en contra del fallo de la Corte. “Me parece muy perjudicial este fallo para la formación médica porque no están dadas las condiciones actualmente en el país para contar con el número necesario de prácticas en simuladores que tenemos que tener los profesionales de la salud”, señala a El Mercurio.

“Estos problemas se solucionan con comisiones de trabajo interinstitucionales, alguien de Salud, representantes de las universidades y sociedades médicas. Ya hemos perdido un año en esto, no veo de qué manera Chile va a mantener sus estándares de calidad en educación médica”, agrega Nazar.

La directora del Departamento de Morfología de la U. Andrés Bello, Guernica García, afirma que “existe una necesidad de compatibilizar la normativa actual, porque si bien es cierto ha ido adaptándose en el tiempo, también tenemos que entender que hay un requerimiento clave de cubrir la formación de profesionales. Tenemos que dialogar al respecto”.

Por otro lado, la jefa de la división de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud del Minsal, Camila Silva, explica que la “normativa establece que los cadáveres y piezas anatómicas destinados a investigación o docencia universitaria deben provenir exclusivamente de donaciones voluntarias realizadas en el país”.

Asegura que no han sido “informados formalmente por instituciones educativas o científicas sobre la existencia de déficit (de material cadavérico), y en el caso de que existiera, la regulación contempla los mecanismos para cubrir estas brechas”.