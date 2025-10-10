Andrei Sokolov, youtuber ruso y autor del libro Enciclopedia de Santiago: “Es una ciudad increíble porque no se parece a otras. Es una ciudad chilena”

El youtuber que alcanzó más de 180 mil suscriptores cumplirá 10 años viviendo en Santiago en febrero. Cerca de su décimo aniversario declara "para mí fue amor a primera vista". A fines de septiembre publicó su primer libro "Enciclopedia de Santiago Volumen 1", y desde ya le abre la puerta al tomo 2. En conversación con The Clinic aborda lo que ha sido su travesía con su popular canal, y el desafío que implicó escribir su primer libro.

En febrero de 2026 se cumplen 10 años desde que el youtuber ruso Andrei Sokolov aterrizó en Chile. Al país llegó sin saber nada, ni siquiera el idioma. Tampoco sabía bien a lo que venía. Pero como pocos, puso un pie en Santiago y supo que aquí estaba su destino. “Para mí fue amor a primera vista”, afirma. Hoy, casi una década después de ese aterrizaje, es un santiaguino de tomo y lomo. Tanto así, que habla como uno, para él es su ciudad.

El próximo año también se cumplirán cinco años desde que creó el canal Enciclopedia de Santiago, con el que saltó a la fama y el que, en un giro inesperado, lo llevó a escribir un libro con el título homónimo. Recién a fines de septiembre llegó a las librerías nacionales de la mano de la editorial Planeta, y ya está agotado en algunas.

“Es una sensación muy acogedora, porque de verdad amo mucho esa ciudad, me encanta Santiago. Llegué el 10 de febrero de 2016, y una de mis primeras impresiones fue decir que por fin me encuentro en una ciudad original, en una ciudad que no se parece a otras ciudades que he conocido”, afirma a The Clinic el periodista y cronista urbano, analizando su recorrido que lo llevó a fundar un canal que tiene hoy 185 mil suscriptores y 160 videos.

En este rincón del mundo encontró un nicho: descubrir joyas arquitectónicas, recorrer barrios y hablar de la historia de una ciudad que muchos de sus habitantes recién están descubriendo. En este periodo, ha recorrido todas las comunas del Gran Santiago salvo Lo Espejo, la que espera conocer pronto. Y a su vez, aborda los desafíos de una capital que, asegura, ha tenido un cambio grande en estos años, pero que de a poco comienza a encontrar su rumbo.

“Puedo hablar horas de Santiago, para mí es una perla, es un tesoro que, una caja de sorpresas, pero olvidada en el ático. Tenemos que encontrar esa caja, abrirla y conocer todos los tesoros que contiene, porque tiene muchos”, dice.

“Las ciudades son bellas cuando la gente las quiere, porque si no quieres una ciudad, difícilmente vas a cuidarla“

—Desde que llegaste hasta hoy ¿Sientes ha cambiado mucho la ciudad, particularmente el centro de Santiago?

—Sí, por supuesto. Se observa, se siente, y algunas cosas han cambiado para mejor, otras para peor lamentablemente. Creo que el centro ahora está buscando su nuevo camino, porque obviamente estamos observando que como núcleo de negocios está muriendo. Todos los grandes negocios se están mudando al sector oriente. No por esa percepción de inseguridad, sino que es parte del prestigio. Y tenemos que asumirlo, porque ya no podemos hacer nada con eso.

—¿A qué debe apuntar el centro de Santiago?

—El centro de Santiago va a seguir el centro cívico, porque ahí está el gobierno central, el gobierno regional, eso va a seguir así. Pero también podríamos convertir el centro en un espacio cultural, un espacio quizás más bohemio. Ya está vinculado con con eso. Pero podemos seguir ampliando ese rumbo, y eso podría ser el futuro del centro. También como una comuna residencial, pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque ya es una de las comunas más pobladas del país. Poblarlo demasiado también podría tener grandes consecuencias negativas.

Pero el centro tiene un tremendo potencial, por la ubicación, la calidad de infraestructura. Hasta el cableado está soterrado en la gran parte del centro de Santiago, tiene vistas despejadas, algo que cuesta conseguir incluso en el sector oriente de la capital. Está cargado de restaurantes, está cargado de centros culturales, tiene muchísimos espacios para compartir, está lleno de parques. Tiene muchas áreas verdes y están prácticamente conectadas. El Parque forestal, el cerro Santa Lucía, el parque San Borja, el parque Almagro, Quinta Normal, el parque O’Higgins. Es un enorme pulmón verde en pleno centro que es una gran ventaja, una tremenda virtud. Algunos de estos parques necesitan mejoras, pero lo más importante es que ya están. Si vamos a reunir todo eso, pucha, tenemos una de las ciudades más lindas del mundo

—¿En qué estamos fallando como país, como capital, que no se está explotando tanto esto que tú dices?

—El paradigma ya está cambiando, pero obviamente nos falta mucho. Pero es una posición bastante complicada. Todo parte con que no logramos desarrollar ese sentido de identidad y de pertenencia. Eso es lo más grave, porque aunque ya parezca cliché esa frase, pero no puedes amar lo que no conoces. Conocer algo es la primera etapa, porque las ciudades son bellas cuando la gente las quiere, porque si no quieres una ciudad, difícilmente vas a cuidarla, difícilmente vas a invertir en esa ciudad.

“El centro de Santiago es nuestra vitrina, nuestro rostro. No solamente de la ciudad, de todo el país“

Andrei Sokolov enfatiza que Santiago debe potenciar su turismo. Para él hay una mina de oro no explotada. “Sería una tremenda opción en el futuro fomentar el turismo, y no solamente el turismo natural que tenemos, sino que Santiago también te abre muchísimas oportunidades. Uno puede pasar una semana entera en Santiago y no se va a aburrir, por la cantidad de panoramas que tiene. Sus ofertas culturales, urbanísticas son increíbles”, remarca el ruso-chileno.

Y agrega que “el centro de Santiago también es nuestra vitrina, es nuestro rostro. No solamente de la ciudad, de todo el país. Muchos extranjeros, especialmente europeos, tienen esa imagen de que el centro de cualquier ciudad es su lugar más limpio, más hermoso, más desarrollado. Y van al centro de Santiago y sabemos qué imagen ven. Todo parte en el centro. Con el centro en mal estado no solamente estamos perdiendo turistas, sino que también inversionistas, porque muchas inversionistas empiezan como turistas”.

—¿Cómo ves a Santiago en comparación con otras capitales del mundo? Por ejemplo, en Latinoamérica, se habla mucho de otros lugares, como Buenos Aires o Sao Paulo, pero nada de Santiago

—No me gusta comparar, porque cada ciudad, cada capital tiene un background distinto. El contexto cultural y social es completamente diferente en caso de cada ciudad. No podemos comparar Santiago con Buenos Aires, si la economía argentina a inicios del siglo veinte era de las más potentes del mundo. El poder económico, cultural, social que tenía Argentina en esa época era tremendo, y en Santiago sí existía como ese boom del salitre, pero no teníamos tanta plata ni posibilidades para el desarrollo urbano, como Buenos Aires, por ejemplo. Lo mismo si vamos a comparar Santiago con otras capitales, ni hablar de las capitales europeas.

Pero hace poco subí un video donde hablo sobre las doce razones por qué Santiago es la mejor ciudad del mundo para vivir, porque para mí lo es. Creo que Santiago ahora está buscando su propio camino. Santiago tiene su propia onda, es una ciudad increíble porque no se parece a otras ciudades. Eso es lo mejor que le puede pasar, es una ciudad chilena. Sí, quizás tiene algunas influencias europeas, norteamericanas, pero es una ciudad chilena, no estamos copiando a ninguna otra ciudad, estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro.

Enciclopedia de Santiago Vol. 1

El 30 de septiembre comenzó la venta de Enciclopedia de Santiago, volumen 1. El libro cuenta la historia de edificios históricos de la capital construidos desde su fundación en 1541 y 1920. En este tomo de poco más de 250 páginas busca mostrar la ciudad “como nunca antes”. Este formato se complementa con su canal de YouTube, en el que más detalladamente muestra cada una de las construcciones que muestra en el libro.

“Cuando hace un año me contactó Planeta y me preguntaron ‘¿Nunca has pensado en lanzar un libro?’. Pensé ¿ era un gran reto y lo acepté de inmediato. No sabía cómo hacerlo, pero lo acepté porque me encantó la idea y ahí empecé a pensar mis razones para escribir un libro”, comenta.

Su primera motivación fue encontrar un formato agradable para que las personas conocieran la ciudad. “No se trataba de trasladar el contenido de YouTube al papel. Más bien crear algo complementario para dar más contexto, eso fue la idea”, explica.

Con su cariño a la capital, expresa que “tener un proyecto dedicado a Santiago, Santiago se lo merece. Me gustaría mantener esa línea. Tengo un plan general de contenido que tiene más de 140 temas”.

—A ti te gustaría en ese sentido ver a gente paseando por Santiago con tu libro en la mano. Que puedan buscar un datito por ahí más accesible, algo así.

—Sí, por supuesto. De hecho, este libro, sirve para todos, un libro muy universal, es lo que me encanta. Si quieres conocer más sobre Santiago es tu libro. Si no te gusta mucho leer, también es tu libro, porque los textos son bastante cortitos. El concepto es un viaje a través de las épocas. Entonces, si quieres consultar solamente una época lo puedes hacer y el resto leerlo más tarde. Tiene muchísimo material gráfico, muchas ilustraciones, muchas fotos. Y si buscas armar rutas por Santiago, también te va a servir.

—¿Más adelante se verán más Enciclopedias de Santiago?

—Ojalá, porque vamos época tras época. La idea es seguir con la enciclopedia, sacar al menos un segundo volumen donde vamos a seguir viendo, observando y analizando ese desarrollo de Santiago, pero ya en otras décadas, en las décadas más cercana.

—¿La idea es expandirse hacia el resto de Chile en un futuro?

—Ojalá. Por ahora no, porque es otra logística y es otro presupuesto, porque uno también tiene que pensar en cosas materiales. Armar un viaje para grabar un capítulo requiere muchos recursos, porque viajar por Chile es caro. Además, no puedes evitar las exigencias del algoritmo, entonces pensar en todas estas cosas requiere contar con tu propia productora para producir algo más profundo, entonces es lo que no me da por ahora. Pero en en un futuro próximo, ojalá, me gustaría.

Pero me encanta ese formato que tiene mi canal, porque es algo único. He intentado encontrar cosas semejantes en otras ciudades, en otros idiomas y no he encontrado nada como un canal de YouTube dedicado exclusivamente a una ciudad. Que no sea solamente sobre su arquitectura y sobre sus barrios, sino también de sus problemas urbanos, de cómo podemos solucionar estos problemas, de sus proyectos, de su desarrollo, de sus falencias, pero que al mismo tiempo te inspire a conocer mejor esa ciudad, no he encontrado nada.

—Te queda tiempo todavía.

—Sí, puedo seguir hablando de Santiago y tengo material para cinco, seis años, algo así.