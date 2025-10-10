Simón Ramírez (FA), candidato al distrito 12: “Tenemos familias que se reparten los cargos como si fueran una herencia, como los Carter los Jiles y los Ossandón”

Es el único miembro de la directiva frenteamplista que compite por un cargo de elección popular, y en eso ve un valor: “Es positivo que la dirección nacional esté conectada con el Congreso, con los municipios, con los territorios, y no sea un órgano que carece de visión en todos lados”. Su compañero del FA, Marco Velarde, también disputa el mismo distrito. Ramírez, sin embargo, subraya su arraigo local y sostiene que nunca ha dejado de hacer política en su comuna, La Florida. “Nunca he dejado de estar ahí”, dice.

El secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, es el único miembro de la directiva de su partido que postula para un cargo en la elección de elección popular de este 16 de noviembre. Oriundo de La Florida, el candidato a diputado por el Distrito 12 —que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque— va en busca de que el FA se haga de un escaño en ese distrito.

Aunque hoy el Frente Amplio no tiene representación parlamentaria en ese territorio, el exjefe de gabinete de la Subsecretaría de Servicios Sociales se muestra optimista. Confía en que el impulso obtenido en las recientes elecciones municipales —donde el FA logró concejales en tres comunas del distrito— sea una base sólida para convertir su candidatura en una victoria.

Sin embargo, no la contienda no es fácil. En la papeleta se enfrentará a siete diputados en ejercicio que buscan la reelección: Mónica Arce (IND.), Álvaro Carter (REP.), Ana María Gazmuri (AH), Pamela Jiles (PDG), Ximena Ossandón (RN), Hernán Palma (IND.) y Daniela Serrano (PC). Y como si fuera poco, competirá también con su propio compañero de filas, el expresidente de Comunes, Marco Velarde. Una contienda que, según admiten en el mismo sector, podría dividir el voto frenteamplista en una de las zonas más disputadas del Gran Santiago.

Los últimos días de campaña de Ramírez ha sido en base al despliegue territorial. Desde que se formó el Frente Amplio como conglomerado político, el sociólogo, militante entonces de Convergencia Social, ha participado en la célula comunal de su comuna, cosa que lo diferencia, dice, de Velarde. En esa línea, ha estado con coordinación con dirigentes sociales y redes políticas “para ir a buscar ese apoyo que tradicionalmente le han dado al Frente Amplio”.

—¿Cuál es ese apoyo tradicional del FA en le distrito 12? Hoy por hoy no tienen a ningún diputado electo…

—Efectivamente el distritito 12 se ha planteado así, pero no lo entiendo bien porque lo cierto es que el Frente Amplio ha ganado sistemáticamente las elecciones, en todos los procesos electorales, en ese distrito. Hoy contamos con concejales en La Florida, en Puente Alto, en San José de Maipo. Pero si el Frente Amplio hubiese sido un partido único, el candidato de ese entonces de Revolución Democrática y de Convergencia Social, sumaban más que quienes fueron electos. Por lo tanto, el diputado que habría sería del FA.

Como partido aprendimos a esa elección y vamos como un partido único, pero el FAa tiene una base electoral consolidada en el distrito de 45 mil votos y en ese contexto queremos ir a activa a esa base que son votantes pero también son personas que han apoyado sistemáticamente a las ideas del partido. Por lo tanto, son personas con ideales políticos que fueron los que nos trajeron hasta acá.

—Pero, estos 45 mil votos se diluirían entonces entre usted y Marco Velarde. ¿Cuál es la estrategia? ¿Hay un diseño?

—Primero quiero aclarar que con Marco somos compañeros de partido, nos conocemos hace mucho y compartimos un conjunto de ideales y de visión política que nos hace vernos como compañeros y no como adversarios. Lo más importante es que el FA avance.

Ahora, efectivamente somos personas y candidaturas distintas. Lo que creo que respalda con fuerza mi candidatura ha sido mi trayectoria, que ha sido capaz de vincular el trabajo político de la dirección del partido, creo que encarno estos ideales y esa forma de hacer política, con una militancia que siempre ha estado en mi territorio. Soy militante del comunal de La Florida, el cual fundé, y nunca he dejado de estar ahí. Yo hago política en la dirección del partido, pero también en mi comunal y en mi territorio. Eso es un sello de mi campaña y espero que asís ea el trabajo de mi diputación.

—Otras candidaturas, entonces, no siempre han estado ahí…

—Si, es una característica de mi candidatura que se vincula con la vocación de construir partido a nivel nacional. Eso ha sido permanente.

—Eres el único miembro de la directiva que es candidato, ¿no sería mejor dedicar atención al proceso electoral del partido?

—La campaña es un momento acotado y esto es algo que se ha conversado abiertamente con la directiva y con el resto del partido. por lo tanto, mi mandato de ejercer mi cargo no ha estado puesto en juego y mi tarea es responder a ambas responsabilidades. También ha habido un proceso en La Florida que efectivamente yo puedo liderar y que ha sido un proceso de crecimiento del FA y ha sido liderado por mi junto a otros compañeros. Hay un rol de asumir la responsabilidad de cara al futuro en las comunas donde yo siempre he hecho política.

Me parece que es un hecho positivo que la dirección nacional esté conectada con el Congreso, con los municipios, con los territorios y no sea un órgano que carece de visión en todos lados.

—A propósito de esa vinculación con le territorio, ¿cuáles son las prioridades de su candidatura?

—Hay una orientación a abordar las necesidades más urgentes de nuestro vecinos. El distrito 12 es un pequeño Chile. Cuando hablamos de endeudados, dos de las cinco comunas más endeudadas con el cae están en el distrito, cuando hablamos del problema de vivienda, hay 13.000 allegados en el sector y por eso es que necesitamos diputados que estén concientes en los problemas y estén dispuestos a trabajar por ellos.

—¿Falta ese tipo de representación?

—Hoy estamos muy mal representados en el distrito. Tenemos familias que se reparten los cargos como si fueran una herencia, como los Carter los Jiles y los Ossandón y que además en el Congreso velan por posicionamientos pequeños y personales. Eso se demuestra en cómo han votado en los proyectos de ley. Carter, Ossandón y Jiles votaron en contra de la reforma de pensiones, en la tributaria y en el royalty minero que beneficia directamente a las comunas de nuestro distrito. Yo no voy a correr como Naruto, voy a trabajar por que el salario vital alcance los 750 mil pesos el próximo periodo. 6

—Tras el resultado de las elecciones primarias, al interior del Frente Amplio han existido reflexiones de cómo enfrentar el ciclo político. Hay quienes creen que hay que volver a dar la batalla cultural, discursiva, mentiras que hay otros que hay que mostrar una faceta renovada, que demuestre la maduración del partido. ¿Dónde se sitúa usted?

—La primaria fue un aprendizaje y tenemos el convencimiento de que no se puso en juego el proyecto político sino de que se hizo una mala campaña. Gonzalo Winter fue y es un gran representante de nuestro proyecto político y es un gran parlamentario. Pero creo que los aprendizajes, que tienen que ver con reconocer los avances del Gobierno con más fuerza, con pensar en las urgencias de la ciudadanía hoy con prioridad con respecto a un futuro más lejano, es fundamental.

Esta dicotomía que se plantea en los medios es una falsa dicotomía porque las ideas y la batalla cultural sin gestión es pura ideología y la gestión sin ideas es defensora del estatus quo. Entonces, lo que corresponde para un proyecto político transformador es el justo medio: que hace una gestión clara con una orientación política clara. En eso creo que el Frente Amplio ha logrado avanzar en esa dirección.