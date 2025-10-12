“Ha producido una alteración de una comunidad completa”: la jauría de dogos argentinos que tiene en alerta a vecinos de Hualpén

En redes sociales se han difundido registros de estos perros paseando sueltos por un sector residencial de la comuna. Vecinos han denunciado que sus mascotas han sufrido ataques y la municipalidad presentó una querella criminal al respecto. Cabe consignar que la ley chilena considera que el dogo argentino es una raza potencialmente peligrosa.

Compartir

Durante las últimas semanas, vecinos de la calle Colón en la comuna de Hualpén vienen alertando de una compleja problemática: una jauría de perros de raza dogo argentino pasean sueltos por el lugar, lo que incluso ha derivado en ataques a otras mascotas.

En redes sociales se han difundido registros que dan cuenta de la situación: los perros paseando sin supervisión, sin correa, sin arnés, ni tampoco con bozal.

Fue así como el pasado 26 de septiembre, una pequeña perra que se encontraba al interior de una propiedad resultó atacada por estos perros. Los dogos la sacaron por entremedio de una reja y sólo la intervención de sus dueños, más la ayuda de otros vecinos, permitió salvarla.

Eso sí, la perrita, de nombre Arya, perdió su cola, resultó policontusa, con desgarros de piel, con una herida en el cuello de cerca de 20 centímetros y con múltiples heridas en su cuerpo.

Aquella situación, más otras similares denunciadas por vecinos, llevaron a la municipalidad de Hualpén a presentar una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Talcahuano contra el tutor de los perros, o contra quienes resulten responsables.

“Hemos hecho un seguimiento bastante exhaustivo al presunto propietario de los animales. Se han realizado citaciones al Juzgado de Policía Local en reiteradas ocasiones y, lamentablemente, la persona sigue manteniendo la misma conducta, lo que además ha producido una alteración de una comunidad completa”, declaró el alcalde, Miguel Rivera.

“Lo que estamos haciendo es presentar una querella criminal que sancione de acuerdo con las leyes la presunta tenencia irresponsable de estas mascotas. Aquí hay agresiones que han tenido distintas mascotas de vecinos del sector, mascotas que además los vecinos, responsablemente, sacan a pasear por sus barrios”, añadió.

Dogo argentino, una raza potencialmente peligrosa

Cabe consignar que la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, también conocida como “Ley Cholito”, considera al dogo argentino como una raza potencialmente peligrosa.

Ante ello, la ley exige el cumplimiento de distintos requisitos para quienes sean los tutores de estos perros.

El dueño debe ser mayor de 18 años de edad

Se debe declarar tal calidad en el respectivo Registro

Uso de correa, bozal y arnés en los espacios públicos

Residencia dotada de cerco seguro

Espacio de acuerdo a características fisiológicas y etológicas

Curso de adiestramiento de obediencia (del tenedor junto a su perro)

Asistir a una charla de tenencia responsable dictada por profesional competente

Desde Hualpén, la médico veterinario de la Ecoclínica Veterinaria Municipal de Hualpén, comentó que el dogo argentino corresponde a “una raza de tamaño grande, de entre 40 a 45 kilos, con una mandíbula prominente, ancha y que puede desgarrar fácilmente. Está calificada como una raza potencialmente peligrosa por estas mismas características”.

Asimismo, la profesional explicó que “estos perros, bien sociabilizados, pueden tener un carácter de guardianes y muy protectores con sus familias. El problema se genera cuando están en la vía pública, sin supervisión, y adoptan la conducta territorial”.