Estreno de “Una corona en el fondo de una piscina” en Matucana 100: la obra protagonizada por Sebastián Layseca sobre la nobleza en un país sin reyes

El dramaturgo y director Marcelo Leonart presenta en Matucana 100 su nueva obra, “Una corona en el fondo de una piscina”, una historia ambientada en la casa de una familia de clase alta donde la ambición, la traición y el delirio se entrelazan en una trama que combina elementos trágicos, cómicos y oníricos.

Dirigida por Marcelo Leonart, este jueves 16 de octubre se estrena en Matucana 100 “Una corona en el fondo de una piscina”, obra que transcurre en un lugar no nombrado, pero que se desarrolla en la casa de una persona de clase alta.

Félix Garmendia Jones y Odette Lyon Armanet, miembros de la nobleza en un país sin reyes, organizan una recepción en honor de Agapito Urmenechea Bascuñán, dueño de la corona y último de su estirpe. Pero lo que Agapito no sabe es que Félix y Odette, junto a Claudia Garmendia Silva y su amante, Danae Álvarez González, le han tendido una emboscada para usurparle su corona. Esa es la premisa de esta obra que también juega con elementos oníricos y mágicos.

Estefanía, la hija de Félix (e hijastra de Odette), sueña con ciervos y huemules, se acuesta con Caleb (el pusilánime chofer, lacayo o librea de Félix) y desprecia a sus bastardas hermanas pequeñas. Ismenia (el ama de llaves) le anuncia a Chus (la sirvienta más nueva de la casa) que todo, todo, todo terminará en una carnicería.

Su director, Marcelo Leonart, dice que no le gusta encasillarse en géneros en particular, pero reconoce que la obra tiene muchos elementos que usaba Shakespeare en sus dramas históricos o incluso en sus tragedias, donde dentro de la tragedia siempre se cuela la comedia.

“La obra parte con unas circunstancias dadas, donde se explica más o menos qué va a ocurrir, y de repente aparecen dos personajes —Félix y Agapito— que empiezan a tener conversaciones que parecen estar más en tono de comedia, pero luego derivan hacia otro tono”, adelanta sobre esta producción.

“Yo la denominaría ‘delirante’, porque se va estableciendo un delirio que tiene que ver con el teatro —porque se menciona mucho el teatro— y también con lo onírico, ya que empieza a adquirir una estructura de sueño”, agrega.

En cuanto al elenco de esta obra de la Compañía La Pieza Oscura, destaca que hay gente con la que ha trabajado en los últimos años de manera recurrente, como Felipe Zepeda, con quien esta es la quinta obra que realizan juntos, y Macarena Fuentes, con quien también ha repetido colaboración.

También hay algunos con los que no había trabajado anteriormente, como Sebastián Layseca: “Lo conozco desde que era muy cabro, siempre nos hemos topado, hemos visto nuestras obras, y siempre hablábamos de la posibilidad de trabajar juntos. Esta vez lo logramos, y estoy absolutamente encantado, porque es un gran actor y una gran persona”, dice.

En cuanto a la temática del poder en la obra, Leonart comenta: “En general, las obras de teatro que abordan el poder tratan sobre cómo el poder abusa del otro, del oprimido. Esa es una tónica muy actual también. Pero en esta obra nos metemos en la trastienda, para ver cómo se pegan cuchillazos entre ellos… a veces literal. Y eso es entretenido: ver cómo estos personajes están sufriendo, y cómo estar en ese mundo de opulencia no es tan fácil como parece”..

El elenco lo completan Jaime Omeñaca, Daniela Castillo, Nicole Vial, Magdalena Urarte, Ana Carolina Lazama y Karla Araya. La obra estará en Matucana 100 hasta el 2 de noviembre.