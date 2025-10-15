Zurich cuestiona petitorio del sindicato que derivó en huelga nacional: “Implica un alza inédita y que no se ajusta a la realidad de la empresa”

Luego de no alcanzar un acuerdo en el proceso de negociación colectiva reglada con el sindicato de Seguros de Vida, alrededor de 900 colaboradores de Zurich Chile iniciaron una huelga legal. Con todo, la empresa señala que "esta huelga, que en su gran mayoría corresponde a agentes de ventas de seguros de vida, se da en un contexto marcado por un desacuerdo relevante con el petitorio presentado por la directiva sindical".

Compartir

Esta semana, la matriz de Zurich Chile, fue el punto de encuentro para el comienzo de la huelga convocada por el sindicato de Seguros de Vida de la empresa financiera, que se hizo efectiva legalmente el 10 de octubre recién pasado.

Ese viernes, la firma informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a través de un hecho esencial, que luego de no haber alcanzado un acuerdo en el proceso de negociación colectiva reglada con el sindicato, tanto en las conversaciones directas entre las partes como en una posterior mediación ante la Dirección del Trabajo (DT), se daría inicio a la paralización de actividades.

“Los trabajadores afiliados al Sindicato corresponden principalmente a parte de la fuerza de venta de la Sociedad, y en menor medida a trabajadores que desempeñan otras funciones. Además, de conformidad a la ley, la Sociedad cuenta con servicios mínimos autorizados, así como un plan de contingencia activado”, señala Sebastián Dabini, gerente general de Zurich Chile Seguros de Vida, en el documento.

Según pudo confirmar The Clinic, serían 900 colaboradores, vinculados al área de ventas de la empresa, los que habrían adherido a la movilización, la que se desarrolla desde Arica a Punta Arenas.

Por otro lado, Diario Financiero (DF) consigna que este lunes, buses con trabajadores de la empresa, provenientes de distintas zonas del país, se habrían trasladado a Santiago para sumarse a las manifestaciones.

Además, detalla que el origen del conflicto entre la firma y sus colaboradores se remonta a enero de este año, cuando el sindicato respaldó a 120 socios en una demanda presentada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

De acuerdo a la explicación del presidente del sindicato, Juan Pablo González, a dicho medio, “el motivo de esa acción judicial es que la compañía no consideró el bono de producción para el cálculo de la semana corrida”.

El dirigente también comentó a DF que, durante la actual negociación colectiva, “nos señalaron que para iniciar las conversaciones debíamos desistir de la demanda”, lo que, a juicio del sindicato, fue uno de los elementos que influyó en la decisión de comenzar la movilización.

La reacción de Zurich

Consultada por The Clinic, Zurich confirmó que, con fecha 10 de octubre, arrancó la huelga legal por parte del sindicato. “Respetamos plenamente este derecho reconocido en la legislación laboral y mantenemos abierta nuestra disposición al diálogo constructivo, dentro del marco que establece la normativa vigente”, esgrimen.

Con todo, la sociedad resalta que “esta huelga, que en su gran mayoría corresponde a agentes de ventas de seguros de vida, se da en un contexto marcado por un desacuerdo relevante con el petitorio presentado por la directiva sindical, requiriendo en muchos casos más que duplicar los beneficios que hoy ya reciben”.

“Esto implica un alza inédita en la historia de la compañía y que no se ajusta a la realidad de la empresa, de la industria, ni del país”, asegura Zurich.

Con todo, la compañía de seguros reafirmó su compromiso de “llevar adelante este proceso con respeto, responsabilidad y apertura al diálogo, cuidando la sustentabilidad financiera de la compañía y velando tanto por nuestros colaboradores como por los clientes que confían en Zurich”.