La trama detrás de la película chilena filmada en la megatoma de San Antonio: un cantante de trap y la hija de una dirigenta como protagonistas

En medio de los desalojos de tomas en distintos puntos de Chile, y mientras las imágenes de los matinales muestran durante horas estos operativos, el director Juan Cáceres decidió contar una historia trágica pero cargada de comunidad desde dentro de uno de los asentamientos más grandes, ubicado entre los cerros que atraviesan Cartagena y San Antonio. Así se hizo "Kaye" que se estrena el próximo 23 de octubre.

Una mezcla de actrices consagradas y un grupo de vecinos conforman el elenco de “Kaye”, el segundo largometraje de Juan Cáceres, que llegará a salas el próximo 23 de octubre, tras su estreno mundial en el prestigioso Festival de Cine de Giffoni (Italia) y su paso por SANFIC21.

La película narra la historia de Yeka, una niña de 12 años cuya vida se quiebra tras la trágica muerte de su mejor amiga, ocurrida en medio de un concierto dentro de la toma de Benji Gramitos, un músico del barrio que regresa para retribuir el éxito de su carrera.

La decisión de grabar dentro de la megatoma de San Antonio surge de la intención del director de seguir retratando el mundo popular, tal como lo hizo en “Perro Bomba”, su primer largometraje, donde mostraba las consecuencias de la migración haitiana en Chile. Una película que, según Cáceres, hoy parece premonitoria de los actuales conflictos del país.

“Durante el proceso de búsqueda de las locaciones definitivas, se nos ofreció la posibilidad de grabar en una de las tomas de la megatoma de San Antonio, en particular en el campamento Villa Las Loicas. Este ofrecimiento vino de una de las dirigentas de esa comunidad”, cuenta Cáceres.

El director explica que la dirigenta fue clave para comprender que la posibilidad de filmar dentro de la toma también podía funcionar como un registro del asentamiento, levantado durante años por miles de pobladores en este lugar que hoy queda retratado en “Kaye”.

“A nosotros, al principio, la idea nos complicó un poco, porque esta es una película que habla también de claros y oscuros, se podría decir. No solo aborda cosas positivas, como la vida en comunidad, sino también aspectos más difíciles, como la violencia. Teníamos miedo de contar esta historia desde ese lugar, porque existen muchos prejuicios en torno a cómo es la vida en las tomas. Pero lo que nos convenció fue entender que, para hacer un rodaje, un proyecto tan sensible como una película —y más aún cuando es protagonizada por niñas—, se necesita un entorno muy tranquilo, seguro y unido. Y eso lo encontramos en Las Loicas”, dice el director de la cinta.

La película, narrada desde la mirada de los niños de la comunidad, aborda temas como la música urbana, el alcoholismo y la drogadicción de los adultos. Fue la escena del trap la que motivó al director a pensar en esta historia, por el tono de sus canciones: autos, mansiones, viajes; lo que él define como “ambiciones en un contexto en que la mayoría no tenía esas cosas; las ambicionaban simplemente, y eso me pareció un fenómeno muy interesante”.

El actor elegido para el personaje principal fue Benji Gramitos, quien fuera de pantalla desarrolla una carrera como artista. “Yo siempre quise tener a un cantante en la película, pero no quería solo un cantante porque nos trajera audiencia o por cualquier otra razón, sino a alguien que realmente se involucrara con los aspectos sociales del proyecto y que, al mismo tiempo, nos diera una buena interpretación”.

En ese sentido, Cáceres destaca que el músico superó sus expectativas desde el inicio. “No quería un cantante que apareciera solo por ser famoso y cuya actuación fuera más o menos. El Benji, desde el primer momento —cuando hicimos dos casting antes de elegirlo—, demostró mucha confianza y persistencia, además de una capacidad innata para actuar”.

La protagonista, Antonella Bravo, es hija de Violeta González, histórica dirigenta de la toma, y ha vivido toda su vida en el campamento. “Grabar Kaye en mis barrios fue maravilloso, porque no solo estaba interpretando un personaje, sino mostrando parte de mi realidad”.

El director cuenta que sigue en contacto con las dirigentas y con las preocupaciones de los vecinos. La principal inquietud, explica, está relacionada con los empresarios dueños de los terrenos donde se emplaza la toma, muchos de los cuales fueron adquiridos hace años, pero presentaban serios problemas para convertirse en proyectos inmobiliarios. “Por ejemplo, uno de esos terrenos fue durante muchos años un basural, por lo que es imposible desarrollar ahí un proyecto inmobiliario como el que pretendían. Sin embargo, aprovechándose de artimañas jurídicas, han ejercido presión para que los precios de esos terrenos suban”, comenta Cáceres.

El realizador también destaca la conciencia territorial de la comunidad. “Las familias están muy atentas a lo que se muestra en los medios respecto a los desalojos, como el de la toma en La Florida. Pero quienes conocen el territorio saben que es literalmente imposible desalojar la megatoma de San Antonio”, relata el director sobre las preocupaciones de los vecinos que habitan los cerros de San Antonio y Cartagena.