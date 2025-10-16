La historia de Perfect Choice, la marca chilena de aperitivo que conquistó EE.UU. a través de Amazon y Walmart y que ahora apunta a Brasil

Perfect Choice es una marca chilena que se ha posicionado como una de las protagonistas del segmento de salsas y aperitivos. Su historia comenzó el año 2013, bajo la consigna de hacer que lo gourmet fuera parte del día a día.

Compartir

Pese a que su nombre en inglés podría sugerir un origen estadounidense, Perfect Choice es una marca chilena que hoy se posiciona como una de las protagonistas del segmento de salsas y aperitivos. Su historia comenzó el año 2013, con una idea simple potente: hacer que lo gourmet fuera parte del día a día.

Rosario Serra, CEO de Perfect Choice, cuenta a The Clinic que, en ese entonces, “encontrar en los supermercados productos gourmet, naturales y a precios accesibles era muy difícil. Fue ahí cuando decidimos crear una marca que acercara esos sabores novedosos a todos los hogares”.

Desde el inicio imaginaron productos que simplificaran la vida de las personas, es decir, “listos para disfrutar como bruschettas, pestos y vegetales, todos con ingredientes naturales y sabores innovadores. Porque creemos que comer rico y de verdad no tiene por qué ser complicado ni costoso”.

Fue así como surgió la idea de Perfect Choice, marca que hoy es parte de Prosud, una empresa familiar con más de 27 años de trayectoria en la importación y distribución de alimentos, y que trabaja con marcas líderes en el mercado como Aceite Natura, Ama Time y Café Cruzeiro.

“Hoy seguimos fieles a ese propósito: ofrecer productos exquisitos, prácticos y con el sello de lo natural, para que todos puedan disfrutar de un toque gourmet en su mesa, cualquier día de la semana”, dice Serra.

Hasta el momento, cuentan con una amplia línea que incluye salsas untables, pestos, mermeladas, vegetales en conserva, crackers y productos caramelizados, todos creados para transformar lo cotidiano en algo especial, sin complicaciones y con mucho sabor.

Los hitos de Perfect Choice

Entre los hitos de la empresa, Serra releva el hecho de “lanzar productos que no había en supermercados, de muy buena calidad, a un precio accesible y con un diseño limpio y transparente dando protagonismo al producto y sus vegetales”.

Así, los primeros años invirtieron el 100% en darse a conocer a través de degustaciones, confiados en que “quienes nos probaran serían fieles seguidores de la marca”.

Luego vino el proceso de internacionalización de la empresa, que se extendió por cerca de un año. “Siempre tuvimos la convicción de que nuestra propuesta: productos gourmet listos para disfrutar, elaborados con ingredientes naturales y de alta calidad, tenía potencial para llegar a nuevos mercados”, sostiene la fundadora.

Tras un trabajo sostenido consolidando la marca, en 2023 dieron el paso internacional con el ingreso a Estados Unidos a través de Amazon, lo que, menciona Serra, les permitió llegar directamente a los consumidores y “validar la excelente recepción de nuestros productos fuera del país”.

“El proceso ha sido largo y lleno de aprendizajes. Hemos adaptado formatos, etiquetas y certificaciones a los estándares del mercado norteamericano, así como entender las nuevas dinámicas de consumo. Gracias a ese trabajo, en 2025 concretamos nuestra entrada a Walmart.com, un hito que nos permitió fortalecer nuestra presencia y ampliar el acceso a miles de nuevos clientes”, afirma.

—¿Cómo se gestó su ingreso a Walmart y qué significa este hito para ustedes?

—Nuestro ingreso a Walmart.com Estados Unidos se gestó gracias a la presencia que tememos en esta cadena en Chile, lo que nos permitió acercarnos al equipo internacional y presentarles nuestra propuesta de valor.

Desde nuestro lanzamiento, la recepción ha sido muy positiva, con excelentes comentarios de los consumidores y un crecimiento sostenido en las ventas. Este hito representa un paso clave en la internacionalización de Perfect Choice, consolidando nuestra presencia fuera de Chile y reafirmando que los productos elaborados con ingredientes naturales y una propuesta gourmet accesible, pueden competir con éxito en mercados tan relevantes como el norteamericano.

—¿Cuáles son los siguientes pasos en su plan de internacionalización? ¿Apuntan a otros países?

—Actualmente, seguimos enfocados en expandir nuestra presencia en Latinoamérica, con Brasil como nuestro próximo destino estratégico. Paralelamente, estamos explorando oportunidades en otros mercados de la región, donde vemos un creciente interés por productos naturales y gourmet.

—Por otro lado, ¿consideran ingresar a otros supermercados relevantes del país?

—En Chile, actualmente estamos presentes en todas las grandes cadenas del país, con más de 1.000 puntos de venta. Nos enfocamos en mantener nuestro liderazgo en las categorías en las que participamos y en ampliar la presencia de Perfect Choice en más pasillos de los supermercados. Por ello, nuestro siguiente objetivo es consolidar los productos nuevos que estamos lanzando, sumándolos a los productos exitosos de la marca.