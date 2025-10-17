Latin NCAP 2025: El Hyundai Tucson se une al club de las cinco estrellas, mientras el Citroën Basalt obtiene cero estrellas

El renovado Hyundai Tucson cinco estrellas Latin NCAP marca un hito en la seguridad al pasar de cero a la máxima calificación en solo tres años. Este logro contrasta fuertemente con el lanzamiento del Citroën Basalt, que obtuvo cero estrellas, exponiendo la política de Stellantis de ofrecer en la región estándares muy por debajo de los que maneja en otros mercados. Latin NCAP insta a los consumidores a exigir la misma protección que se ofrece a nivel global.

De acuerdo con el informe de la sexta ronda de resultados de Latin NCAP de 2025, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe destaca un giro histórico. El organismo anuncia el Hyundai Tucson cinco estrellas Latin NCAP. Este logro marca la primera vez que el fabricante coreano alcanza la máxima calificación en la historia del programa. Los resultados oficiales señalan que este avance contrasta fuertemente con el desempeño del Citroën Basalt, producido en Brasil, que obtuvo una calificación de cero estrellas.

El camino del Hyundai Tucson a las cinco estrellas Latin NCAP

El informe de Latin NCAP detalla el éxito del renovado Hyundai Tucson. El vehículo, producido en Corea y República Checa obtuvo la prestigiosa calificación de cinco estrellas. Latin NCAP reevaluó el modelo en 2022. Esto sucedió después de que Hyundai estandarizó las bolsas de aire laterales, de cortina y el control electrónico de estabilidad (ESC). Esta mejora elevó la calificación del Tucson a tres estrellas.

Y ahora, el Tucson alcanzó la calificación de cinco estrellas en 2025. El fabricante incorporó una mayor disponibilidad de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Esta versión con actualizaciones estéticas y de equipamiento cumplió los requisitos mínimos de volumen exigidos por Latin NCAP. El modelo fue reevaluado a solicitud del fabricante. Su resultado es válido para unidades desde el número de VIN KMHJB81DASU349493 y fecha 5 de abril 2024 (producción Corea y República Checa).

En las pruebas, el Tucson obtuvo porcentajes notables. Consiguió 83.98% en Ocupante Adulto, 91.62% en Ocupante Infantil, 75.08% en Protección de Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías, y 96.28% en Asistencia a la Seguridad. El modelo ofrece seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad (ESC) estándar. La estructura del vehículo mostró un desempeño inestable en la prueba de choque frontal. Esto ocurrió porque Latin NCAP realizó la prueba con una versión híbrida más pesada. A pesar de esto, la robustez general del resto de las puntuaciones aseguró las cinco estrellas. Latin NCAP destaca que el primer resultado de cinco estrellas para Hyundai demuestra los esfuerzos del fabricante por implementar un cambio drástico hacia vehículos más seguros.

El Citroën Basalt de Stellantis y el pésimo historial en la región

El Hyundai Tucson cinco estrellas Latin NCAP contrasta fuertemente con el Citroën Basalt. El informe de dicha entidad indica que el Basalt, fabricado en Brasil por Stellantis, recibió una calificación de cero estrellas. Este resultado se suma a un historial preocupante para la corporación en la región. Latin NCAP enfatiza que, bajo el protocolo vigente desde 2020, los diez modelos de Stellantis evaluados por el organismo no han logrado obtener más de dos estrellas. El Basalt ofrece cuatro bolsas de aire y ESC de serie. Aun así, obtuvo bajas calificaciones porcentuales, según Latin NCAP. Consiguió 39.37% en Ocupante Adulto y 34.88% en Asistencia a la Seguridad. Latin NCAP señaló ambas áreas como responsables directas de la mala calificación. El informe técnico del organismo añade que el vehículo no ofrece bolsas de aire laterales para la cabeza ni tecnologías ADAS, ni siquiera como opcionales.

Fallos críticos en la protección del Citroën Basalt

El informe de Latin NCAP detalla los problemas de seguridad del Basalt. Su estructura resultó inestable en la prueba de choque frontal. Presentó un refuerzo estructural asimétrico colocado únicamente del lado del conductor. El vehículo carece de protección lateral para la cabeza en las filas delanteras y traseras. Esta deficiencia resultó en cero puntos para la prueba de impacto lateral de poste, la cual no se pudo realizar. El Basalt tuvo un pobre desempeño en Ocupante Infantil. En la prueba de impacto lateral, la cabeza del dummy de tres años hizo contacto, lo que resultó en cero puntos. Finalmente, el pretensionador del cinturón de seguridad del pasajero delantero no funcionó como se esperaba. Esto provocó una protección débil para el pecho del ocupante.

Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, señaló que dicha organización decidió realizar las pruebas del Basalt con sus propios fondos. Furas lamentó que, con este resultado, Stellantis demuestra que “la vida de los consumidores de América Latina y el Caribe no importa tanto como la de los de India”. El mismo modelo Basalt ofrece seis bolsas de aire como equipamiento estándar en dicho país.

Stephan Brodziak, presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP, afirmó que el Basalt evidencia una política de Stellantis que mantiene estándares muy por debajo de los ofrecidos en otras regiones. Latin NCAP evalúa la versión más básica en equipamiento de seguridad pasiva. El organismo recomienda a los consumidores adquirir versiones equipadas con tecnologías ADAS evaluadas y con buen desempeño.