Ministra Macarena Lobos (Segpres): “Hay una evaluación positiva sobre la contribución que han hecho las FF.AA. en el despliegue de las fronteras”

La ministra Secretaria General de la Presidencia se enteró la noche del martes del error en el cálculo que terminó afectando las tarifas eléctricas. Estaba en Roma junto al Presidente Boric, en el marco de su visita de Estado a Italia. Junto con destacar el balance positivo de la gira, hace un llamado a que, frente a esta crisis y los trámites legislativos que se avecinan, “efectivamente podamos trabajar y construir acuerdos transversales”. También repasa la reforma constitucional que el Ejecutivo impulsará para que el mandatario pueda decretar en despliegue de militares en la frontera.

En una mesa con cerca de 40 inversionistas italianos, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, expuso esta semana los avances legislativos impulsados por el Gobierno en los últimos meses para fomentar la inversión en Chile. Todo esto, en el marco de la visita de Estado del Presidente Gabriel Boric al Vaticano y a Italia, donde encabezó una agenda política y económica.

La ministra —quien ya había estado en la Santa Sede en diciembre del año pasado durante el nombramiento de Fernando Chomalí como cardenal, cuando aún vivía el papa emérito Francisco— fue una de las integrantes de la comitiva que acompañó al Mandatario en sus actividades en Roma. Esa vez, sin embargo, no tuvo una audiencia con el Pontífice como ahora, que León XIV los recibió tras su reunión con el mandatario.

Desde ahí, Roma, fue también testigo de las primeras reacciones del Presidente tras conocerse el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, hecho que culminó con la salida del ahora exministro de Energía, Diego Pardow.

Con todo, Lobos valora los resultados de la gira y destaca que, pese al impacto que tuvo la crisis eléctrica en la agenda presidencial, el viaje fue “provechoso y necesario”. Además, ante la posibilidad de que la solución al problema tarifario requiera de un trámite legislativo, la ministra expresó su confianza en que se logre un acuerdo transversal en el Congreso para enfrentarlo.

El Presidente Gabriel Boric junto al papa León XIV y la comitiva chilena. Foto: Vatican Press.

—¿Qué tan relevante fue el encuentro del Presidente con el papa León XIV?

—Si bien nosotros somos un Estado laico, hay muchos puntos en común no solo con la Iglesia Católica, sino con las distintas iglesias y espiritualidades. Pero en particular, con la exhortación cardenalicia, que había empezado el papa Francisco y que terminó el papa León XIV, relativo al amor a los pobres, donde, tal como lo relevó el presidente Boric en su alocución después de la cita con el papa, tenemos muchos temas en común y eso es algo que se relevó en la reunión y esta visión de poner a los pobres por delante y no dejar a los más vulnerables. Sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad y, en general, todos quienes no tienen las condiciones para poder salir adelante.

—¿Cuáles vendrían a ser los otros dos focos destacables de la gira?

—Tuvo el tema de derechos humanos y democracia siempre, haciendo no solo un recordatorio respecto al homenaje a Bernardo Leighton y cómo siempre el tema del multilateralismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos debe ser lo que motive y lleve adelante las relaciones de los distintos países.

Luego, en la parte más económica, fue el tema de la FAO que, conmemorando sus 80 años también ha anclado los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, se centró en la superación de la pobreza y erradicación del hambre.

A eso se suma la reunión con inversionistas y el fortalecimiento de esta relación de cooperación para el crecimiento de esta alianza público-privada que permiten fomentar las inversiones tanto de empresas italianas en Chile, que ya tienen una participación muy relevante. Esto en el marco del acuerdo AMA, avanzado con la Unión Europea, pero también la posibilidad de empresas chilenas que puedan invertir en Italia.

—A pesar de que no se logró una reunión con la primera ministra, Giorgia Meloni, y estalló el caso de las tarifas eléctricas, ¿usted le da un balance positivo a esta gira?

—Sin duda, yo creo que fue muy importante porque permite fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países en distintas dimensiones, no solo en la dimensión económica, sino también política. No fue posible el encuentro con Meloni porque ella no estaba en el país, por eso fue la reunión con el jefe de Estado, Sergio Mattarella y fue una muy buena reunión.

Lobos y error en cálculo de tarifas eléctricas: “No tengo claro si es necesario una medida legislativa”

—¿Fue complejo que estallara el caso de las tarifas eléctricas durante la gira? ¿De qué manera afectó la agenda?

—Bueno, son cuestiones aparte. La gira iba por un carril. Efectivamente tomamos conocimiento al término casi de la gira de esta noticia y el Presidente llegando a Chile tomó las decisiones respectivas para poder encauzar este caso.

—¿Y qué prepara el Ejecutivo para solucionar estos problemas que generó el cobro de tarifas eléctricas?

—Tal como lo ha dicho el biministro Álvaro García de Economía y de Energía, el Presidente lo ha mandatado de manera prioritaria para efectos de, primero, llevar a cabo una autoría después de la remoción del director de la Comisión Nacional de Energía, que permita determinar por qué se produjo este tema de cambio metodológico que determinó la aplicación de la inflación dos veces y, adicionalmente, implementar las distintas medidas para poder reparar a los usuarios de este cobro. Será el ministro quien buscará las distintas alternativas para poder satisfacer de la manera más pronta ese mandato que le ha dado el Presidente.

—¿Llamaría a un acuerdo transversal del Parlamento para darle solución a este tema? ¿Hace algún llamado en esa línea?

—A ver, yo no tengo claro, no me gustaría adelantar y no tengo claro si es necesario una medida legislativa. Se están analizando todos los escenarios. La ley de energía establece ajustes tarifarios, por tanto habrá que ver si es suficiente con el mandato legal que tiene hoy día para poder hacer los ajustes de tarifa a partir de enero próximo, una vez que se haya concluido el proceso y tengamos el informe definitivo.

Sin perjuicio a aquello, sin duda no solo en este, sino que en cualquier tema, nosotros como Ejecutivo, en particular yo como ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), siempre hago un llamado a que efectivamente podamos trabajar y construir acuerdos transversales que nos permitan hacer cargo de las principales necesidades de la ciudadanía.

—En ese caso, ¿se puede asegurar de que los usuarios van a ver una disminución de la tarifa a sus cuentas de la luz?

—No puedo afirmar eso, lo que puedo afirmar es que efectivamente van a ver compensaciones y habrá que ver cómo impacta esa compensación en el tema de la tarifa, pero no puedo anticipar.

Lo que sí nos vamos a hacer cargo es que efectivamente se compense sobre este cobro, pero sería adelantar los temas y eso va a significar que baje o que nos suba más la tarifa, eso va a depender del balance final de todo el decreto tarifario que está recién iniciando su proceso. Este es un informe preliminar, y luego empieza con las observaciones y la contrapropuesta con la empresa para tener después el informe tarifario definitivo, que va a ser el que toma de base para dar el decreto respectivo, que va a tomar razón, y que fija las tarifas a partir de enero del próximo año

Despliegue de FF.AA.: “Es importante que esa evaluación positiva se traduzca en la facultad permanente”

—Usted confirmó en Roma que ingresaría el proyecto para el despliegue de los efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera. ¿Cómo recibe las críticas del oficialismo con el ingreso de esta reforma constitucional?

—Bueno, lo primero que yo diría que es importante que esperen el texto definitivo del proyecto. Todavía estamos a nivel de anuncio, estamos trabajando. Entrará la próxima semana el proyecto y tenemos que afinar los detalles, pero acá lo importante es que hay una evaluación positiva sobre la contribución que han hecho las Fuerzas Armadas en el despliegue en las fronteras.

Nos parece importante que esa evaluación positiva se traduzca en la facultad permanente, que es lo que nos dio el Presidente la semana pasada en Colchane y que es lo que vamos a implementar a través del proyecto que estaremos la próxima semana.

—Pero esa evaluación positiva parece que en el oficialismo no ha calado tan hondo. ¿Cree que hay una falta de compromiso de la izquierda con la agenda de seguridad?

—No, para nada. Nosotros hemos desplegado una agenda de seguridad muy clara. Entendemos que la seguridad ciudadana es una de las principales necesidades de la ciudadanía y creemos que no solo la seguridad ciudadana, sino la seguridad desde una mirada y una perspectiva más integral. Por eso, hemos articulado nuestra agenda legislativa sobre la base de las tres seguridades: la seguridad pública —donde siempre habrá opiniones distintas y no todos los proyectos serán unánimes—, pero en la que hemos logrado construir un acuerdo transversal; la seguridad social, donde hemos tenido avances muy relevantes; y la seguridad económica. Así que, desde esa perspectiva, no veo que haya una falta de compromiso, sino más bien todo lo contrario.

—Pero hay un componente electoral quizás detrás que complica el avance de estas reformas que rozan con distintas sensibilidades políticas.

—Sin duda los temas electorales están presentes y uno esperaría que, dado que hemos sido un Gobierno que nos ha tocado los cuatro años en proceso electoral, que efectivamente todos los actores políticos no pongamos en pausa las necesidades la ciudadanía y seamos capaces de hacernos un cargo de aquello más allá de la coyuntura electoral. Ese es el llamado que yo permanentemente hago, no solo a los parlamentarios, sino también a los candidatos y candidatas.

—¿Cómo recibió la noticia respecto de la fallida sesión de la Cámara de Diputados, en que se ausentaron cien diputados?

—Sin duda es lamentable. Uno esperaría, a propósito de que tenemos una agenda legislativa sumamente prolifera y plazos acotados, que todos los parlamentarios y parlamentarias efectivamente estén siempre disponibles en su puesto de trabajo para poder llevar adelante la agenda que es importante y que exista un normal funcionamiento del Congreso. Por tanto, el llamado es que sigamos trabajando en conjunto y que exista un normal funcionamiento del Congreso.

—Con la campaña electoral, la ley de presupuesto en trámite, la acusación constitucional contra el exministro Pardow, las críticas de la izquierda a propósito del despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿es un clima que puede afectar los trámites venideros, como el fin al CAE, la aplicación del FES, la ley de aborto y la eutanasia?

—Bueno, mencionó muchas cosas en la coctelera.

—Pero ese el contexto…

—A ver, más allá del proyecto en específico de que se trate, porque son proyectos que están en distintas tablas, con distintas negociaciones en curso, el llamado que nosotros hacemos es que seamos capaces más allá de cualquier coyuntura electoral, de poner por delante la necesidad de la ciudadanía. Hay cuestiones que son muy relevantes, agendas que llevan mucho tiempo esperando y tenemos que efectivamente tener una solución al sistema de financiamiento de la educación superior. Es clave contar con una ley de cuidados y Salacuna para Chile, que ha tenido importantes avances esta semana en la Comisión de Trabajo. Es clave esa perspectiva.

Espero que efectivamente seamos capaces de no contaminarnos con el estigma electoral y, como digo, no poner en pausa la necesidad de la ciudadanía y seguir trabajando en paralelo de ello.

—¿Ese mismo llamado lo hace a propósito de salir adelante con el problema de las tarifas eléctricas?

—Por cierto, acá lo importante es que todos actuemos con la debida responsabilidad. Esto no puede ser excusa para que nosotros efectivamente podamos hacernos cargo de sacar adelante una agenda legislativa que, como digo, lo que pone en el foco y en el centro es que seamos capaces de satisfacer esas necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas y que han esperado por tanto tiempo.