La Ruta de pescados y mariscos al natural: el lujo de comer machas, almejas, chochas y hasta ostiones frescos

Ostras, almejas, machas, salmón, chochas y lo que venga fresquito del mar. Sin pasar por los fuegos y directo a la mesa. Un lujo que vale la pena darse.

Dicen que cuando uno come pescados o mariscos crudos no hay vuelta atrás. Es decir, que una vez que uno prueba estos productos al natural y sin intervención alguna, es difícil volver a comerlos ya cocinados. Y puede ser. Más aún cuando hay lugares donde cada vez que cocinan los productos del mar arruinan todo. Como sea, acá les dejamos varias sugerencias para probar pescados y mariscos bien frescos y cruditos.

La mejor forma de comer salmón

Así tal cual. En lo personal, la única forma en que paso el salmón es crudo y una buena opción para consumirlo en este formato es el exquisito Carpaccio de Salmón ($14.500) de La Tasca de Altamar, que consta de finas láminas de salmón ahumado (en frío) con sus correspondientes alcaparras por encima y un toque de queso parmesano rallado. Si a eso le sumamos unas tostadas con mantequilla y una copa -o dos- de sauvignon blanc rozamos la perfección.

Noruega 6347, teléfono 222111041, Las Condes.

Un tesoro

Cuesta mucho encontrar restaurantes que sirvan machas crudas y -además- de buen calibre. Afortunadamente esto se puede remediar en el restaurante Squella, donde por lo general tienen en carta un contundente plato de Machas Crudas ($15.800) que al centro trae una generosa ración de salsa verde bien cargada al limón. Son, de verdad, una maravilla que vale la pena probar y disfrutar cada vez que se pueda.

Ricardo Cumming 94, teléfono 974868862, Santiago.

Con el toque de la casa

Si quieren probar almejas crudas pero con un toque diferente, una excelente opción es visitar el restaurante Cala y pedir, justamente, sus Almejas Cala ($14.800) que consisten en una generosa porción aliñada con cebolla morada, palta, jugo de tomate aliñado, cilantro y limón sutil. Distinto y muy rico. Cien por ciento recomendable.

Av. Vitacura 3859, teléfono 998209480, Vitacura.

Pican

Es cierto que las ostras, solitas, ya tienen un sabor potente con esa mezcla de acidez más ese exquisito dejo metálico tan característico. Sin embargo, con algo de aliños la experiencia puede ser aún mejor. Todo esto se puede comprobar en el restaurante La Mesa pidiendo sus Ostras ($12.00), que vienen aliñadas con una suave leche de tigre y un aceite de ají, que -al final- pica y raspa un poquito, pero está muy bueno.

Alonso de Córdova 2767, teléfono 990722461, Vitacura.

Una muy buena mezcla

Las chochas fueron por mucho tiempo algo así como el mejor secreto de las costas de la Región de Coquimbo, pero afortunadamente ya desde hace algunos años es relativamente fácil encontrarlas en Santiago. Y un buen lugar para pedirlas es el restaurante La Calma donde sus Chochas con Pebre de Rabanitos ($22.800) son una maravilla que mezcla todo ese dulzor de este molusco con la acidez y ese picantito del rabanito. Una joya de plato.

Nueva Costanera 3832, teléfono 996130353, Vitacura.

Casi al natural

Probablemente el formato con menos intervención a la hora de comer pescado se da en tradicional sashimi de la comida japonesa, que no es más que finos bocados de pescado crudo. En el local original del restaurante Japón es posible disfrutar de su Omakase Sashimi Grande ($18.900), que consiste en una selección de 15 cortes de distintos tipos de pescado, obviamente todos crudos. Con un poquito de wasabi y salsa de soya, la cosa está completa.

Barón Pierre de Coubertin 39, teléfono 222224517, Santiago

Más simple, imposible

No es común comer choros maltones crudos, pero se puede. ¿Dónde? En el restaurante especializado en mariscos Marina Mar de Tapas, donde tienen un plato que se llama Maltón ($7.990) y que consiste justamente en una porción de choros maltones frescos, y crudos, servidos con limón. Una delicia que confirma que muchas veces menos es más.

Tegualda 1375, teléfono 948169406, Providencia.

Sin intermediarios

Antes era común que en algunas pescaderías -medio a la mala- le sirvieran a uno alguna preparación en base a los pescados o mariscos que ahí mismo se comercializaban. Es decir, la frescura del producto estaba garantizada. Lo más parecido a esa rutina que podemos encontrar en la actualidad en Santiago se da en la pescadería Con Agallas, donde además de los productos a la venta tienen lo que ellos llaman su Barra de Mar, donde entre varias otras cosas es posible pedir su exquisito Ceviche del Día ($9.990), que viene con pescado fresco, cebolla, perejil, ají verde y un caldo de almejas que hace toda la diferencia.

Ricardo Lyon 1056, Providencia.

Todo crudo

Hay que tener ojo con los mariscales fríos si uno quiere comer sólo productos crudos. Esto, porque muchas veces estas preparaciones también incluyen productos como camarones, pulpo u otros ya cocidos. Bueno, en el restaurante Baco no se corre ese riesgo porque su Mariscal Frío ($17.000) lleva solamente almejas, piures y ostras. Todo crudo y bien aliñado. Además, viene con tostadas y salsa verde. No le falta nada más.

Nueva de Lyon 113, teléfono 222314444, Providencia.

Clásicas

Si quieren probar las almejas al matico de toda la vida, esas con cilantro, cebolla, sal y mucho jugo de limón; pidan las que se ofrecen en Las Lanzas ($5.000) y sean felices. Y sentados en la barra con un schop, más felices.

Humberto Trucco 25, teléfono 222255589, Ñuñoa.

Cero intervención

¿Se puede comer algo mejor que los ostiones a la parmesana, pasadas por una plancha o salteados con mantequilla y ajo? Sí, los ostiones servidos al natural y en sus conchas. Estos se pueden pedir acompañados solamente de limón en Casa Las Cujas por $17.900. Son la gloria misma.

Alonso de Córdova 2467, Vitacura.