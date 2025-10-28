El plan de refuerzo de transporte para el Gran Valparaíso que busca modernizar la región: nueva flota de buses eléctricos, recorridos nocturnos y modernos trenes

En los próximos meses se comenzará a concretar el plan de trazado del Ministerio de Transportes para el Gran Valparaíso, que implica una importante modernización del transporte público en la región. Algunos pasos ya se han materializado, como la llegada de trenes nuevos de última generación y el servicio de tren nocturno, mientras que pronto licitarán 200 nuevos buses eléctricos, y el sistema de recaudo electrónico.

A nivel nacional el Ministerio de Transportes junto a diferentes servicios de movilidad, como el Red y EFE, han impulsado una cartera de modernización del transporte público. Si bien la Región Metropolitana ha registrado los principales avances con la incorporación de miles de buses eléctricos -que se espera que sean 4.400 para 2026-, otras regiones también han registrado importantes avances.

Temuco, con la llegada del pago electrónico, Coquimbo y La Serena con nuevos servicios y buses eléctricos, y el Gran Valparaíso con una importante modernización de su sistema de transporte público, han sido de las más beneficiadas. Sobre esta última, el propio ministro Juan Carlos Muñoz abordó los avances de plan de trazado para la ciudad.

“Quedan 4 meses para solventar primeros pasos del plan trazado para gran Valpo. 5 trenes nuevos. Estación Valencia. 40 buses eléctricos operando, 100 en licitación. 600 buses RED adjudicados (240 eléctricos). Recaudo electrónico adjudicado“, comentó el titular del MTT en redes sociales.

The Clinic consultó detalles sobre este plan al ministerio. Entre estos, hay varios puntos que se han ido implementando en los últimos meses, mientras otros esperan por licitaciones.

El plan de trazado del Gran Valparaíso para modernizar el transporte público

En el Ministerio de Transportes explicaron que “estamos trabajando para hacer un cambio en el transporte público del Gran Valparaíso”.

En esa línea, especificaron que “sin duda la próxima licitación del primer tercio de la flota de buses, que ya está en marcha, es algo que hará una importante diferencia. Se trata de la renovación de más de 600 buses, de los cuales más de 200 serán eléctricos de alto estándar. Este proceso está a la espera de la presentación de ofertas, lo cual ocurrirá entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre del presente año”.

5 nuevos trenes de última generación se suman al servicio Limache-Puerto. Foto: Agencia UNO.

Otro punto que remarcan es la entrada en operación de 44 buses de la empresa Trolebuses de Chile. Según remarcaron en la cartera, este avance ha tenido una importante recepción por parte de usuarios. A la par, en los proyectos ya ejecutados, resalta la habilitación de un servicio nocturno junto a EFE Valparaíso, de un trayecto que va desde la estación Puerto hasta Peñablanca. Este funciona durante toda la madrugada, desde las 23 a las 6 horas.

También en cuanto a trenes, recientemente se anunció la adquisición de cinco trenes de última generación al servicio Limache Puerto. Y en la misma línea, pronto entrará en operación la nueva estación Valencia, que permitirá ampliar el alcance de la red, con mayor cobertura de servicios ferroviarios urbanos.

Para futuro, el ministerio prepara dos grandes iniciativas. “La primera, el proyecto de licitación de otros 91 buses eléctricos para Gran Valparaíso, la cual ya se encuentra lista para entrar a revisión de la Contraloría. En tanto, ya lanzamos oficialmente la licitación del sistema de recaudo electrónico, proceso que hoy se encuentra en la fase de preguntas y respuestas que se realizan por parte de los potenciales interesados en ofrecer el servicio”, explican de la cartera,

En conclusión, destacan que “la ejecución de proyectos de modernización y fortalecimiento de la movilidad en el Gran Valparaíso nos han permitido ir, de forma progresiva, dándole una nueva cara al transporte público de este importante polo urbano”.