Alcalde de La Florida califica como ilegal el paro de la Atención Primaria e instruye sumario a funcionarios que se adhieran: “La prioridad son nuestros vecinos”

Si bien reconoce que comparte las demandas de la paralización de la Confusam, el alcalde Daniel Reyes advirtió que "no podemos permitir que los vecinos sufran las consecuencias". En esa línea, instruyó a un sumario a quienes se adhieran, con el fin de descontar remuneraciones por horas no trabajadas.

Esta semana comenzó el paro de la Atención Primaria a nivel nacional liderado por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), que se extenderá por tres días, desde el 28 al 30 de octubre. El gremio apunta a un abandono a la atención primaria por parte del Gobierno, y levantaron una paralización que tiene a centros municipales de salud atendiendo solo con turnos éticos.

La movilización ha afectado a las diferentes comunas cuyos funcionarios se hayan adherido al paro, lo que llevó a municipios a tomar acciones concretas.

En La Florida, el alcalde Daniel Reyes advirtió que habrán represalias a los que se sumen a la paralización. En particular, el jefe comunal instruyó sumario administrativo a todos quienes se adhieran al paro de la Atención Primaria. El fin de esta acción es descontar remuneraciones por horas no trabajadas. La autoridad calificó como ilegal este paro de Atención Primaria, considerando que afecta a los vecinos.

“Comparto las demandas, pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que sean nuestros vecinos quienes sufran las consecuencias”, sostuvo el alcalde Reyes. En esa línea, aseguró que el municipio debe cumplir con la correcta atención a los vecinos, y que es una exigencia de Contraloría.

Ante esto, manifestó que “he instruido sumarios y descuentos, no solo porque la ley lo establece, sino porque la Contraloría lo exige. La prioridad son nuestros vecinos y el cumplimiento de la ley”.

En La Florida remarcaron que si bien algunos centros de salud se han adherido a la paralización, reduciendo parcialmente el nivel de atención, los servicios siguen operando. Así, como municipio están adoptando medidas para que los vecinos reciban atención.

Finalmente, el alcalde Reyes emplazó a los funcionarios a actuar con responsabilidad. Al respecto, reiteró que La Florida buscará garantizar el correcto acceso a la atención mientras continúe el paro de la Atención Primaria.