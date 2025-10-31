Con homenaje a Héctor Noguera: así será el Vitafest 2025, el festival de cortometrajes más importante de Latinoamérica

El evento que se llevará a cabo en Vitacura entre el 3 y el 9 de noviembre, en salas y al aire libre, contará con más de 70 cortometrajes de todo el mundo. Además, ofrecerá talleres y conversatorios. Francia será el invitado.

Compartir

Entre el 3 y el 9 de noviembre, en distintos lugares de la comuna de Vitacura, se llevará a cabo el Vitafest 2025, el festival de cortometrajes más importante de Sudamérica.

En salas y al aire libre, de manera gratuita, ser realizarán exhibiciones de más de 70 cortometrajes de distintas partes del planeta, como España, Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica e Indonesia.

A dichos países se debe sumar Francia, país que será el invitado especial de esta edición del festival de cortometrajes que se realiza en Vitacura.

Por lo dicho, se exhibirán un gran número de cortometrajes franceses, algunos dentro y otros fuera de la competencia.

En esta oportunidad, el Vitafest rendirá homenaje al fallecido actor nacional Héctor Noguera, a través de la proyección del cortometraje “Los Invitados”, en el que fue protagonista junto a Consuelo Holzapfel.

Aquella exhibición se realizará el martes 4 de noviembre en la Sala Vitacura, anfiteatro ubicado en el Parque Bicentenario.

Además de las exhibiciones, este Vitafest ofrecerá otro tipo de actividades, como talleres y conversatorios junto a destacados exponentes de la industria. Entre ellos Luz Valdivieso, quien será jurado de la Competencia Nacional.

“Vitafest es una oportunidad única para acercar el cine a nuestros vecinos y vecinas, invitándolos a disfrutar gratuitamente de cortometrajes de gran nivel provenientes de distintas partes del mundo”, declaró la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

“Nos alegra que Vitacura se consolide como un punto de encuentro para la creatividad y el talento audiovisual, donde la cultura y el cine se viven en comunidad”, añadió.