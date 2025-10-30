“Cada vez nos estamos ‘hallowinizando’ más”: La fórmula del éxito de Carnaval, la tienda chilena que apostó por los disfraces, el terror y el cotillón

La tienda Carnaval, fundada por Benjamín Pérez, ha sabido aprovechar el auge de Halloween en Chile para crecer con tiendas en formato pop up, mientras mantiene operación todo el año con showroom, comercio online y presencia en grandes empresas. "Nosotros vendemos una experiencia, donde Halloween es entretenido desde que vas a comprar los productos a la tienda", afirma su dueño.

Compartir

Mañana, 31 de octubre, las calles se llenarán de calabazas, telarañas falsas y personas disfrazadas para celebrar Halloween, la noche más aterradora del año. En ese contexto, Carnaval —tienda especializada en disfraces y decoraciones para todo tipo de celebraciones— se ha consolidado como uno de los principales referentes del rubro en Chile, sorprendiendo cada temporada con nuevas y creativas propuestas para todas las edades.

Benjamín Pérez, fundador y dueño de Carnaval, cuenta que creó la marca hace diecisiete años y que, durante el primer quinquenio, Halloween no era su foco principal. Sin embargo, explica que con el boom de las redes sociales, la celebración comenzó a ganar protagonismo y se transformó en una de las más esperadas del año.

“Para mí tiene que ver 100% con las redes sociales. En Halloween es una excusa/casi que ya obligación subir contenido entretenido de un maquillaje bueno, una fiesta buena, y lo hace la gente joven, los que ya son un poco mayores y que tienen niños. La cantidad de papás que se disfrazan para pedir dulces con niños ahora es gigante”, añade.

Junto con ello, Pérez dice que “cuando las cosas son colectivas, como los carnavales, en el fondo, es demasiado contagioso. Entonces, se contagió a los papás, se contagió a la gente joven, se contagió a las redes, y ya es difícil no estar en Halloween”.

Sobre las ventas para este fiesta en particular, el fundador de Carnaval señala que la temporada es breve, y que el peak de ventas suele darse siete días antes de la noche del 31.

“Nuestro peak de ventas gigante son los últimos siete días, pero ahí estamos hablando de la tienda física, porque nosotros a retail le vendemos con tiempo. Pero el peak se vende en los últimos siete días, la temporada dura aproximadamente treinta días”, apunta.

El caso de Chile es distinto al de países como Estados Unidos o México: hasta finales de septiembre es difícil poner el tema Halloween en la agenda, pues colisionaría con el fervor por Fiestas Patrias. Por eso, Carnaval suele abrir sus puertas entre el 25 de septiembre y los primeros días de octubre.

Sobre esto, Pérez explica que “las tiendas, como decimos nosotros, van madurando. Desde que las abrimos, vamos entendiendo dónde están, cómo comunicarle a la gente que pasa por ahí, cómo hablarle al público que vive en ese entorno. Y ahí vamos como madurando las tiendas para tener este peak que se produce la última semana”.

“Dentro de la empresa Carnaval, Halloween ya casi representa la mitad del negocio, y cada vez nos estamos ‘hallowinizando‘ más, nos estamos volviendo expertos en este concepto de abrir tiendas pop up, que lo vamos a hacer crecer, no solo para Halloween, como abrir y cerrar. Siempre tuvimos tiendas todo el año, pero el negocio de fiesta es demasiado estacional, especialmente en Halloween. Entonces, para nosotros, este mes representa casi la mitad de las ventas del año, es una locura lo fuerte que es para nosotros Halloween”, acota.

Pérez dice que están abiertos todo el año con presencia en empresas como Sodimac, Walmart, Copec. Además, cuentan con un sitio online y un showroom que están operativos todo el año, sin embargo, crecen en temporadas de Halloween con las tiendas en formato pop up.

Así, Carnaval pasó de tener tres a cuatro tiendas, y con esa expansión Pérez estima que las ventas durante la campaña de este año aumentaron un 55% respecto del ejercicio anterior.

El fundador de Carnaval confía en el que desarrollo del negocio que ha logrado en estos 17 años puede seguir creciendo año a año. “Nosotros vendemos una experiencia, donde Halloween es entretenido desde que vas a comprar los productos a la tienda”, afirma.

“Queremos ser entretenidos para gente que va a un mall y que, de manera inesperada, le generamos una experiencia gratuita de pasarlo bien, incluso si no compras. Al generar eso, creo que nos hemos hecho muy partner de los malls, en ser buenos para llevarles tráfico (…). Halloween va ganando espacio en casas, y va creciendo quien empieza a decorar, generalmente no para”, concluye.