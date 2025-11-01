Coca Guazzini y sus profundas conversaciones con “Tito” Noguera: “Sentía curiosidad, decía, no miedo de morir”

"Tuvimos cientos de conversaciones detrás del escenario, a ratos en silencio. Tito tenía un mundo interior muy amplio y misterioso, en el buen sentido, muy personal", contó.

Luego del fallecimiento de Héctor Noguera a los 88 años, amigos, colegas y exalumnos de este destacado actor brindaron sus testimonios a The Clinic, para retratar lo que fue su multifacética vida.

Entre esos testimonios, que forman parte de un extenso reportaje de este medio, está el de Coca Guazzini, colega con la que Noguera compartió en distintas épocas. Recientemente interpretaron a una pareja en la teleserie Como la vida misma, donde el personaje de “Tito” padecía Alzheimer.

“Trabajé con Tito hace muchos años en Sucupira (1995). Éramos las enamoradas escondidas de ese alcalde terrible llamado Federico Valdivieso –la Anita Klesky, la Patricia Rivadeneira y yo–, y con él nos unía el humor y funcionábamos muy bien. Lo bonito fue reencontrarnos ya mayores con Tito, y poder conocernos de verdad. Antes cada cual corría con lo suyo; pero cuando empezamos a ensayar la obra No me deje hablando solo (2023), con Jaime Vadell, tuvimos el tiempo”, partió recordando.

Luego contó que “la amistad entre él y Jaime se traducía en la obra. Ellos han recorrido una vida juntos: obras, teleseries, docencia. Para Tito la amistad era central. Con los años una valora más esa red: compartir con un buen amigo es esencial. Ellos se reían mucho, comían y hablaban sin parar. Tuvimos cientos de conversaciones detrás del escenario, a ratos en silencio. Tito tenía un mundo interior muy amplio y misterioso, en el buen sentido, muy personal”.

“Había que hablar de teatro para conocer a Tito: cultura, arte, sus memorias”, remarcó.

Coca Guazzini comentó que ese mismo 2023 coincidió con Noguera en la teleserie Como la vida misma, producción que también les brindó la posibilidad de conocerse más allá de lo profesional.

“Éramos pareja y a él le daba Alzheimer. En las grabaciones –donde se espera mucho– se armaban círculos y él contaba historias con una memoria fascinante: no se le olvidaba ningún detalle. Memoria privilegiada. Desde el más joven hasta yo lo escuchábamos absortos. Era un viaje hacia el teatro de antes, los maestros, las anécdotas. Imagínate la cantidad de obras, teleseries y películas que hizo”, relató.

“Me encantaba hacerle preguntas: “¿Cuándo partiste?”. Y escucharlo. A ratos decía que ya no quería interpretar más a un paciente con Alzheimer, algo que también le tocó hacer en el teatro, en la obra El padre (2017). Hablamos también sobre envejecer, las enfermedades y la muerte. Tito sentía curiosidad, decía, no miedo de morir”, complementó.

