El policía que pescaba traficantes en Grindr: la historia detrás de la inédita condena por venta de más de 100 vaporizadores de marihuana

El OS.7 de Carabineros usó un agente encubierto para detener a un joven de San Ramón que vendía diversas cepas de cannabis para cigarros electrónicos en el marco de un plan de persecución de drogas químicas, en 2023. El reciente informe de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional destaca esta pesquisa que retrata la evolución del narcotráfico en Chile. Advierten que el consumo de estos vaporizadores con marihuana es perjudicial para la salud, pues presentan más de cuatro veces de concentración de THC que un cigarro normal de marihuana. La estadística fue validada por una investigación del ISP, cuya entidad concluyó que basta con dos aspiradas para exponerse a una crisis de adicción que puede desencadenar en eventos más graves como paros cardiacos y un ACV.

2 de Noviembre de 2025

“ALE” es la chapa de un agente encubierto. Su especialidad es la búsqueda de tráfico de drogas químicas. Todos los días realiza una pesquisa que él denomina “patrullaje virtual”.

En su despacho del OS.7 de Carabineros bucea por todas las plataformas posibles: Grindr, Facebook, Telegram y whatsapp. Es como una pesca milagrosa, pero sabe que siempre “caerá” algo. En los últimos años, el consumo de estas drogas registra alzas importantes.

En eso estaba “ALE”, el 20 de abril de 2023, cuando llegó a un anuncio de venta de aceite de hachís. Si bien el cartel expone ese producto tendría virtudes medicinales, el policía encubierto sabía que ese líquido se usaba para vender vaporizadores con marihuana.

En los informes reservados se ha dado cuenta que el aceite de hachís se extrae de la evaporación– por baño maría– de diversas plantas de cannabis. Luego, con una jeringa se inyecta en un catridge para confeccionar los cigarros electrónicos con droga.

Además, el uso de estos aparatos está cada vez más instalados en los jóvenes chilenos. Así lo reveló The Clinic hace unas semanas, donde se reveló que más de un tercio de los estudiantes chilenos ha usado los vaporizadores como una actividad recreativa.

Por lo mismo, previamente autorizado por un escrito judicial, inició la conversación con el vendedor que fue identificado como Jordan Lira Carreño. Al tener claridad de lo que comercializaba, “ALE” le comprometió la compra de cinco cartridge con aceites de hachís de diferentes cepas o razas de plantas.

La cita quedó pactada para el mismo día a las 16 horas en la intersección de Manuel Montt con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa. El policía encubierto llegó unos minutos antes para analizar el entorno y programar unas señales con los otros funcionarios para detener al presunto traficante de vapos con drogas.

Jordan apareció a las 16.18 a bordo de un Kia Morning. La reunión se concretó en el estacionamiento de un supermercado de Manuel Montt. Ahí, el joven le mostró un bolso con los cinco cargadores y el agente, de inmediato, le intercambió los $100 mil acordados.

El policía al concretar la operación de droga, dejo la mercancía arriba del capo del vehículo. Seña que había acordado con sus compañeros del OS.7 para activar el operativo de detención.

De un momento a otro, ingresaron vehículos simulando una fiscalización a Jordan y “ALE”. Al realizar las pruebas de campo sobre los cartridge, éstas arrojaron la presencia de THC. Es decir, marihuana.

De acuerdo a las investigaciones judiciales, cada vapo con droga tiene un valor de $35 a $40 mil por unidad. Pero en esta oportunidad, Jordan le hizo un “precio” a su comprador, dado que le iba a comprar cinco vaporizadores. Por ello, cada uno quedó en $20 mil.

Los cartridge con Aceite de Hachís son pesquisados con agentes encubiertos por Carabineros.

Jordan fue trasladado a su domicilio en la comuna de San Ramón, donde se incautaron más de 100 vaporizadores que tenía ocultos para ventas futuras. Luego, fue formalizado por tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva. Al cerrar la investigación, el Ministerio Público solicitó la pena de 12 años de prisión y descartó en el inicio del juicio que se tratara de un caso menor.

El fiscal Fernando Anaís indicó en el tribunal que Jordan era un proveedor de microtraficantes y que en su poder le encontraron aceite de hachís equivalente a 30 mil dosis. Es decir, unos $5 millones en drogas. “Claramente corresponde a un delito de tráfico y no microtráfico”, señaló en la audiencia.

Afirmación que fue ratificada por la perito del Instituto de Salud Pública, Sonia Rojas, quien explicó que cada cartridge de 1ml permite almacenar 200 puff, por lo que se estima que son 200 dosis de marihuana por aparato.

Jordan Lira, finalmente, fue condenado, en marzo de 2024, a cinco años de cárcel y el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público de que se trataba de un traficante con un nivel de escala mediana.

Las cepas de los vapos: desde “Dream”, “Cookies”, “Gorila Blue” hasta “Haze” y “Muha Med”

Este juicio no trató sobre un típico caso de comercialización de drogas. Mostró un mundo totalmente desconocido sobre las nuevas formas de tráfico. Por ello, el proceso fue incluido en el último informe sobre Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, en el que expuso las diversas tendencias y cómo las organizaciones internacionales se insertan en Chile.

Así, en un apartado de los “mercados ilícitos”, el documento hizo alusión sobre los problemas detectados con el comercio de marihuana en sus diversos formatos. Sólo en 2024 se incautaron casi 46 toneladas de cannabis, siete mil kilos menos que en 2023.

“En Chile ha aumentado la disponibilidad de cannabis. Tanto del punto de vista del suministro en general como en el acopio de la sustancia. Tenemos importancia a Chile desde Bolivia como canal de producción local. Y ahí sí tenemos crimen organizado. Por ejemplo, en la Cuarta Región, en ciertos valles que hemos tenido bandas relacionadas incluso con el Tren de Aragua“, señaló a The Clinic, Lorena Rebolledo, subdirectora de drogas de la Fiscalía Nacional.

Lorena Rebolledo, subdirectora de Drogas de la Fiscalía Nacional.

En la unidad de Crimen Organizado perciben que la persecución penal de esta droga se debe dar en todos los ámbitos. Es decir, no sólo pensando en las grandes bandas.

“En los últimos años se ha producido un cambio sociocultural en la percepción de una mayor permisividad legal en el cultivo de la cannabis, especialmente a partir de la última modificación legal, que con frecuencia ha sido utilizada como un argumento a favor de una suerte de autorización general para cultivar y poseerla”, se lee en el documento.

Así, la Fiscalía Nacional sostuvo que la venta de cartridge de cannabis para vapeadores va al alza y recién sus mafias están ingresando a los radares policiales. En esa línea, destacan la condena obtenida por la Fiscalía Oriente y el caso de Jordán Lira.

“No fue un caso de 142 cartuchos. Esos 142 ml en total, según la información científica que consideró el tribunal para condenar, eran 28 mil dosis. Eso, dista de ser considerada algo como de consumo personal“, aseguró Lorena Rebolledo, quien agregó que el THC de la marihuana incautada en Chile ha mantenido un alza preocupante: en los años 70 marcaba un 4%. Luego, con la llegada del creepy, la cifra de concentración escaló al 14%. Pero ahora último, el componente canábico se ha cuadriplicado de acuerdo a los análisis.

En esa investigación, el OS.7 de Carabineros logró determinar que no se trataba sólo de una venta de cigarro electrónico con aceite de marihuana. Se acreditó que al menos se pudo obtener vapers con hasta siete cepas distintas, las cuales pueden variar en su intensidad. Y, por ende, en sus precios de comercialización.

Por ejemplo, se detectaron nombres como “Dream”, “Cookies”, “Sherbet”, “Gorila Blue”, “Haze”, “SkyWalker” y la “Muhad Med”. Ésta última, según las conversaciones del condenado, la mejor y más apetecida, cuyo cartridge con ese aceite podría alcanzar un precio de entre $45 y $50 mil.

“Este tipo de drogas es bastante atractiva para los jóvenes. Y se camufla con olores como vainilla, chocolates y frutilla. Entonces, si una persona está consumiendo es muy difícil de detectar. Es un tremendo tema”, advirtió la subjefa de drogas de la Fiscalía.

El informe del ISP que alertó a las policías sobre el uso de vaporizadores

En el análisis de Crimen Organizado también se destaca el revelador estudio que realizó el Instituto de Salud Pública sobre el uso de los cigarrillos electrónicos con cannabis. El informe, presentado en agosto de 2024, alertó sobre cifras graves y las altas concentraciones de THC en estos aparatos.

De acuerdo al ISP, se analizaron 51 muestras de cartuchos incautados por Carabineros y la PDI a lo largo de Chile y se determinó la presencia de 60,2% de concentración de cannabis por cada gramo de resina.

“Este porcentaje es alarmante si se compara con la concentración de THC encontrada en la marihuana incautada en el país, que presenta un promedio de 14%”, aseguró Katherine Alcamán, investigadora que lideró el estudio en el ISP.

Este estudio, publicado también en una revista científica en Argentina, sostuvo que consumir estos aparatos con aceites canábicos tiene riesgos para la salud enfocados en adicciones y alteraciones a la función cognitiva, que afectan a la memoria y la coordinación.

Concluyó, además, que exponerse a esta alta concentración de THC puede conllevar a infartos agudos al miocardio y accidentes cerebro vasculares, cuya intoxicación puede darse con tan solo dos puff de uso.

En ese sentido, Lorena Robelledo, de la Fiscalia Nacional, afirmó que todos estos antecedentes les hicieron levantar esta “alerta de tendencia” en el último informe de Crimen Organizado, pues las proyecciones sobre estas drogas químicas no son favorables.

La especialista sostuvo que las plantaciones locales han tenido un crecimiento sostenido, por lo que los insumos también entrarán en este fenómeno.

“Entonces, si tenemos una tendencia al alza en los cultivos de marihuana asociados a organizaciones criminales, perfectamente es posible que se conecte este tema a los vapers o incluso a los clubes canábico con estas agrupaciones. Y esa es nuestra alerta”, finalizó Rebolledo.

Sospechas que se van uniendo a nuevas drogas sintéticas detectas en Chile. Por ejemplo, en junio pasado, el ISP reveló que su sección de Análisis de Ilícitos detectó el uso de un componente nuevo y químico en la incautación de cartuchos en el sur del país.

“Se trata de un cannabinoide semisintético que no se encuentra en la plaza de marihunana de forma natural, lo que alerta a las autoridades“, dice el informe de la entidad pública, lo que implica que podrían existir laboratorios de marihuana para abastecer la demanda del mercado de vapers.