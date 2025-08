La historia del chef que renunció al mejor restaurante de Chile para fundar una hamburguesería en Pudahuel:  “Saliendo de Boragó, tenía que armar algo propio”

Tras su paso de dos años por Boragó, el único restaurante chileno que figura entre los mejores 50 del mundo de este año, el chef Ignacio Merino decidió abrir su propio negocio de hamburguesas, que decidió llamar Casa Aldea en Pudahuel.

“Casa Aldea busca transformar uno de los sándwich más comidos por los chilenos en una propuesta honesta, donde sabes lo que estás comiendo”. Con esa frase, el chef Ignacio Merino (27), quien alguna vez formó parte del team detrás del aclamado restaurante Boragó, se inspiró para abrir su propio local de hamburguesas en Pudahuel, y con el que espera llegar a más puntos del país en un futuro.

Desde que tiene memoria, Merino estuvo ligado al mundo gastronómico: en primera instancia trabajó como ayudante en el restaurante de su abuela paterna, una picada llamada La Riviera, que él describe como un símil de La Piojera. Ahí, señala, pudo conocer todas sus recetas caseras y aprender diversos secretos culinarios, desde cómo lograr el pebre perfecto hasta la manera exacta de dorar una cazuela.

Llegado el momento, decidió estudiar Gastronomía en Inacap, mientras que en paralelo trabajó en diversas cocinas -tanto en Pupuya como en Talagante-, hasta que decidió postular para trabajar en Boragó, el único establecimiento chileno que figura en el prestigioso ranking mundial The World’s 50 Best Restaurants for 2025, dirigido por el chef Rodolfo Guzmán.

“Insistí e insistí, hasta que entré a Boragó y ahí uno tiene que elegir entre pasantía o práctica sin remuneración de tres o seis meses, y en el mismo horario de un contratado”, cuenta en conversación con The Clinic, hasta que logró ingresar luego de seis meses.

“En Boragó estuve en total dos años, pero siempre con la idea de que, saliendo de Boragó, tenía que armar algo propio, porque ya para seguir a alguien era como tener que salir de Chile, porque de verdad ya estaba en un nivel muy alto”, añade.

Tras su paso por Boragó, cuenta que decidió viajar a Juan Fernández de vacaciones, y aunque reconoce que en principio no pensaba volver, aquella escapada le sirvió para evaluar su futuro. “Estuve el tiempo necesario para pensar con calma y tomar la decisión de abrir mi propio local”, afirma, luego de tres semanas en la isla.

Volvió a Pudahuel y justo se le presentó la oportunidad de arrendar un local pequeño, de 7 metros cuadrados de largo, pero en el que podía comenzar su propio negocio. Ahí decidió instalar la hamburguesería Casa Aldea, con productos 100% caseros, tres mesas para recibir clientes y donde él hace todo el trabajo: desde comprar hasta responder mensajes, atender y cocinar.

Relata que “empezamos a vender inspirados en una carta de Hundred Burger, que es la mejor hamburguesería del mundo en este momento en Valencia”, indica, y agrega que optó por basarse en sus preparaciones, pero con ingredientes chilenos. “O me la juego, o me la juego”, dice que pensó hace unos meses atrás, cuando Casa Aldea era solo una idea.

Una amiga le recomendó hacer un video para redes sociales contando sobre su emprendimiento, y una vez que comenzó a difundirlo la clientela aumentó rápidamente. “Empecé vendiendo un kilo de carne en un día y ahora estamos vendiendo aproximadamente diez kilos de carne en general, se multiplicó por diez”, sostiene, y concluye diciendo: “Estoy volando, a full”.