Ahora los futbolistas debutan con 15 años: ¿Cómo los equipos europeos preparan a sus juveniles? 

Max Dowman, Rio Ngumoha y Marli Salmon han sido las grandes revelaciones de la pretemporada europea. Los jugadores ingleses no solo han sorprendido por su habilidad, sino que también por su gran capacidad física. Des Ryan, jefe de medicina deportiva y desarrollo atlético del Arsenal entre 2012 y 2021, en una conversación con The Athletic, reveló cómo se trabajan las divisiones inferiores europeas.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

En Chile son considerados juveniles futbolistas hasta los 21 años. En Europa, jugadores de esa edad como Joao Neves, Savinho, Pavlovic y Gittens, ya están consolidados y son figuras importantes en sus respectivos equipos.

La razón de esto es muy simple. Los futbolistas en el viejo continente debutan cada vez más jóvenes y el ejemplo de ello es lo que está pasando en la presente pretemporada. Max Dowman y Marli Salmon, ambos de 15 años, han sido protagonistas en la preparación del Arsenal de Mikel Arteta.

Al mismo tiempo, en el Liverpool, Rio Ngumoha de 16 años ha contribuido con dos goles y dos asistencia en los amistosos, siendo el perfecto revulsivo para el extremo izquierdo. En el Barcelona, debutó Dro Fernández, jugador de 17 años, que en su primer partido con el equipo catalán hizo un gol.

La apuesta por los jugadores jóvenes de los clubes europeos

Para entender cómo se están preparando estos jóvenes futbolistas, que pueden jugar en el primer nivel a tan temprana edad, el medio estadounidense, The Athletic, conversó con Des Ryan, jefe de medicina deportiva y desarrollo atlético del Arsenal entre 2012 y 2021, que ha visto de primera mano de cómo están ayudando a los canteranos a progresar.

“Han habido grandes avances. Ahora reciben un gran apoyo desde pequeños. Su fuerza, potencia, técnica, amplitud de movimiento y explosividad aumentan gradualmente. Se puede abordar contenido más avanzado a una edad más temprana, lo que resulta en jugadores bien desarrollados a una edad más temprana”, comenzó diciendo.

“En academias de calidad, los jugadores jóvenes han estado aprendiendo sus habilidades motrices fundamentales en la fase de base, adquiriendo una buena base física, preparándose para ejercicios de desarrollo atlético y entrando al gimnasio en la categoría sub-12. Luego, desde la categoría sub-13, realizando ejercicios de fuerza y acondicionamiento de calidad en el gimnasio”, agregó el ahora consultor en la academia del Brentford.

“Los beneficios de la fuerza y el acondicionamiento son fantásticos en términos de potencia, velocidad, fuerza y capacidad de recuperación. Para los jugadores jóvenes, es parte de su rutina y es lo que siempre han sabido. Ahora es parte de su cultura, algo que antes no era así. Es ligeramente diferente a la generación anterior de jugadores y se benefician de ello”, fueron las palabras de Ryan sobre qué ha cambiado.

La tendencia en el fútbol mundial, a diferencia del fútbol chileno, es que los futbolistas debuten a más temprana edad. De hecho, Arsène Wenger, en su calidad de jefe de desarrollo global de la FIFA, habló sobre este hecho.

“Observamos una tendencia en el mundo: las cinco ligas más importantes del mundo apuestan cada vez más por jugadores jóvenes. También en las selecciones nacionales. La tendencia es que los jugadores jóvenes tengan una oportunidad antes”, señaló.

El exentrenador, que hizo debutar a jugadores como Cesc Fabregas y Nicolas Anelka con 17 años, también comentó sobre el caso de Lamine Yamal. “Es la primera vez que vemos a un jugador con 100 partidos a los 17 años en la historia del fútbol. Eso significa que los jugadores están listos antes. ¿La razón? Porque empiezan antes. Vemos que la tendencia en todo el mundo es que las escuelas de fútbol comiencen cada vez antes. En algunos países, ahora empiezan a los tres años”.

Sin embargo, Chile no está siguiendo la tendencia en el mundo, ya que, por ejemplo, la última nómina de la selección tiene un promedio de edad de 28,5 años. Además, Lucas Assadi y Darío Osorio fueron los únicos futbolistas menores de 21 años o menos que estuvieron nominados.