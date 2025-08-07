Gabriel Ruiz-Tagle al banquillo: este viernes arranca el juicio contra el expresidente de Colo Colo por supuestas irregularidades en venta de acciones de Blanco y Negro

Este viernes 8 de agosto el excontrolador de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, deberá comparecer como acusado en el caso en que la Fiscalía le imputa haber vendido sus acciones en el club albo, luego de conocer los estados financieros del grupo que él mismo controlaba.

Este viernes 8 de agosto, se espera concurra al 4º Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago el expresidente de Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle (72). Ese día comenzará el juicio del caso que se inició en 2021, cuando se denunció al controlador de Blanco y Negro (ByN) por vender acciones del club albo tras acceder a información privilegiada.

El comienzo del juicio contra el otrora ministro del Deporte del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera durará ocho días, periodo en el que la Fiscalía Centro Norte expondrá las pruebas del caso, en que -según la acusación- se piden hasta cinco años de presidio por tres delitos reiterados de uso de información privilegiada e infracción a la Ley de Mercado de Valores.

El caso de acciones en Blanco y Negro

La trama que llevó a Ruiz-Tagle ante tribunales se remonta a 2018, año en que el empresario era el director de Blanco y Negro S.A., presidente de dicho directorio y también presidente ejecutivo de la sociedad.

Además de eso, el empresario era dueño de la sociedad Inversiones III Limitada, la que tenía títulos accionarios en Colo Colo, así como también en compañías como Lipigas, Aguas Andina y Cencosud.

De acuerdo a la Fiscalía, en la acusación presentada por el fiscal Jaime Retamal el año pasado, el 29 de mayo de 2018, Ruiz-Tagle, liderando Blanco y Negro, “usó deliberadamente información privilegiada referida a los títulos emitidos y transados por aquella compañía en la Bolsa de Comercio de Santiago”.

Lo anterior, dado Ruiz-Tagle habría evitado que Inversiones III perdiera dinero ordenando la venta de las acciones de dicha compañía en Colo Colo después de conocer los estados financieros de Blanco y Negro, los que todavía no eran públicos y que exhibían una baja del 95% en las utilidades.

El ente persecutor señala que Ruiz-Tagle utilizó la información privilegiada a la que él tenía acceso en su calidad de presidente de Blanco y Negro para ordenar, en tres oportunidades, que se vendieran acciones antes de que se conocieran los malos resultados y que, por tanto, el valor de estas cayera y así evitar pérdidas importantes de sus inversiones.

En la misma acusación, la Fiscalía indica que Ruiz-Tagle “ha reconocido haber obtenido la información relevante en el contexto de la sesión ordinaria de directorio ya descrita, y haber ordenado que se operara en Bolsa con las acciones de Blanco y Negro S.A. (Colo Colo), después de haber tenido acceso a ella, realizando incluso una autodenuncia en sede administrativa ante la Comisión para el Mercado Financiero”.

La Fiscalía acusó que el exsecretario de Estado obtuvo ganancias por $1.228.146.456 en la operación, según consigna La Tercera, lo que constituiría el delito de infracción a la Ley del Mercado de Valores, motivo por el que fue formalizado en agosto de 2023 y desde entonces mantiene medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

Lo anterior también llevó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a sancionar al empresario en noviembre de 2019, con una multa de 15.000UF, y también a inhabilitarlo por cinco años de ocupar cargos directivos en sociedades.