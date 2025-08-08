Histórica plaga de mosca de la fruta golpea producción de uvas, cerezas, limones y naranjas en Chile: “Va a tener una incidencia en los precios”

Los brotes activos de la mosca de la fruta han aumentado casi un 50% desde el año pasado, convirtiéndose en la mayor plaga de las últimas décadas en Chile. El director de la Federación Gremial Nacional de Fruta (Fedefruta), Víctor Catán, advirtió que la plaga "va a tener una incidencia en los precios" de frutas como la cereza, uvas y cítricos. Además, también se verán afectada la exportaciones.

Los 42 nuevos brotes activos de la mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo han generado preocupación en el sector de la agricultura, ya que, presenta la mayor plaga que ha tenido Chile en toda su historia. Esto, impactará en la próxima temporada de exportaciones y en el precio de frutas en nuestro país, principalmente cerezas, uvas y cítricos. La región de Arica y Parinacota presenta 17 focos, siendo la más afectada. Le sigue la región de Coquimbo con nueve focos y la Región Metropolitana y región de Valparaíso con cuatro.

En conversación con The Clinic, Víctor Catán, director de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta), explica que esta plaga “va a tener una incidencia en los precios del consumidor” de frutas, principalmente en cerezas. “En la cerezas la plaga nos costó 20 millones de dólares extra el año pasado”, añade.

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA), señala a The Clinic que la plaga no debiera traer consecuencias en los precios de las frutas, aún así, enfatiza en que esto es “una emergencia agrícola a nivel nacional”, y que, “no tiene recuerdos” de que haya existido una mayor presencia de mosca de la fruta a la que esta ocurriendo hoy.

El presidente de la SNA advierte que en Chile “tenemos una frontera descontrolada, con pasos fronterizos ilegales” que da pie a estas plagas y que ante esto “tenemos que inyectarle más recursos al Servicio Agrícola Ganadero (SAG)”.

El director de Fedefruta añadió que “otra inquietud es que alguno de los países a los que vedemos fruta nos puedan restringir la venta”, asegura. Los brotes presentan un incremento de casi el doble en comparación a 2024. “El año pasado tuvimos 24 focos y este año ya llevamos 42”, alerta. “Esto quiere decir que toda la estrategia que estamos haciendo es una estrategia que logra erradicar la mosca de la fruta, pero estamos fallando en el control, en la prevención”, asegura.

“Le hemos hecho saber al SAG que acá hay una responsabilidad que está siendo obviada de otros ministerios, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos acceso de camiones por pasos fronterizos sin control. Creemos que esos ministerios no están asumiendo la responsabilidad que deben asumir”, reclama el director.

“Las sanciones prácticamente no existen y estamos insistiendo a nivel de parlamento para para que existan penalizaciones gravosas como las que hay en países que sí cuidan su patrimonio fitosanitario”, sentencia el director de Fedefruta Víctor Catán.