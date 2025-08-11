Influencer estadounidense no podrá ingresar a Chile por tres años y donará US$ 30 mil: Se termina la espera de Ethan Guo, tras aterrizar sin permiso en la Antártica

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión condicional del juicio en contra de Ethan Guo, un piloto estadounidense que voló a la Antártica sin autorización en junio pasado.

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra el influencer estadounidense Ethan Guo por aterrizar sin autorización en el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martín del Territorio Antártico. El piloto deberá donar 30.000 dólares a la Fundación Nuestros Hijos en un plazo de 30 días, y tendrá prohibido el ingreso a territorio nacional por tres años.

Guo estaba en calidad de imputado por los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo.

El viaje de Guo a la Antártica

De acuerdo con el Ministerio Público, a las 5:27 de la mañana del día 28 de junio de 2025, Guo despegó desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, entregando un plan de sobrevuelo por la ciudad con aterrizaje en el mismo sitio.

Sin embargo, sin avisarle a las autoridades aeronáuticas, el influencer de 19 años emprendió vuelo hacia el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin de la isla Rey Jorge del Territorio Antártico y aterrizó a las 11:34 de la mañana. Al descender, Guo fue detenido por las autoridades y permanece en el continente blanco desde entonces.

Ethan Guo le entregó datos falsos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) acerca de su plan de vuelo y puso en peligro la seguridad del tráfico aéreo de la zona, ya que las autoridades habían declarado la nave como extraviada.

La audiencia se llevó a cabo vía telemática, ya que Guo se mantiene en Territorio Antártico esperando un vuelo comercial para poder volver a la ciudad de Punta Arenas.

El influencer estadounidense se encuentra en territorio nacional porque busca convertirse en el piloto más joven en volar solo a todos los continentes en su propia avioneta y recaudar fondos para luchar contra el cáncer.