“Nani”, el peluche de apoyo emocional para adultos con discapacidad intelectual: fue creado por estudiante chilena

La estudiante de Diseño de la Universidad de La Serena, Vania Vidal, creó un peluche terapéutico bautizado como “Nani”. Su objetivo es ser una herramienta de apoyo emocional para adultos con ciertas discapacidades intelectuales, como la diversidad funcional intelectual.

Vidal trabajó de manera colaborativa con la organización comunitaria UNPADE, enfocada a ofrecer un apoyo integral a adultos con diversidad funcional intelectual. De esta manera, la estudiante pudo participar activamente en sus rutinas, recogiendo sus experiencias para dar forma a un diseño que respondiera genuinamente a sus necesidades. El resultado es un peluche que no solo entrega contención emocional, sino que también es un espacio seguro y afectivo.

“El diseño fue en base a una recopilación de información que realicé durante mi voluntariado en UNPADE La Serena. Al interactuar con los usuarios noté que muchos de ellos tenían problemas controlando sus emociones, ya que sienten de una forma más intensa que otras personas. Mi objetivo es que tuvieran un peluche que les ayudará a calmarse y a contenerse emocionalmente sin necesidad de que intervenga un voluntario u otro usuario”, detalló la estudiante.

¿Cómo es “Nani”?

“Nani” es un peluche con forma de perro en tonos beige, diseñado en polar y pañolenci. Sus extremidades están rellenas de arroz y el cuerpo sin relleno, debido a que tiene una apertura con velcro que contiene una pequeña bolsita de tul, la cual se puede llenar con hierbas aromáticas. También viene con una ficha con el nombre del dueño. También tiene datos como el teléfono y ubicación de UNPADE en caso de perderse.

La kinesióloga y coordinadora de las actividades de voluntariado en UNPADE, Mónica Martínez, expresó que “este proceso ha sido participativo y bien bonito, ya que Vania pudo detectar una necesidad que tenemos aquí sobre todo con la autorregulación emocional de nuestros usuarios”.

“Ha sido súper enriquecedor el proceso de trabajo con la Universidad de La Serena, ya que no ha sido solo la actividad con Vania, sino que hemos tenido actividades culturales y en el área de la salud. El trabajo de vinculación con el territorio ha sido muy bueno en general“, agregó.