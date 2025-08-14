Tras asegurar su participación en torneos internacionales: Tania Zeng protagonizará un Training Camp de tenis de mesa en el Polideportivo de Ñuñoa

La deportista olímpica y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 estará presente este sábado en el Polideportivo de Ñuñoa en una jornada única para compartir con los fanáticos de la disciplina. “Más que un entrenamiento, será una experiencia para disfrutar el tenis de mesa desde adentro, aprender y pasarlo bien", comenta la tenimesista nacional.

Este sábado 23 de agosto, Tania Zeng protagonizará un Training Camp de tenis de mesa en el Polideportivo de Ñuñoa, donde jugadores de todas las edades y niveles podrán vivir una jornada completa de tenis de mesa: seis horas de entrenamiento, torneo relámpago y secretos de juego.

Según consignó La Tercera, los participantes de la iniciativa podrán vivir una oportunidad única de jugar contra la medallista de bronce panamericana y representante de Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien también firmará autógrafos y dará consejos a los asistentes. “Estoy emocionada de finalmente poder enseñarle a la comunidad todo lo que he aprendido en mi vida como deportista, tanto en China como en Chile“, señala la tenimesista nacional

“Más que un entrenamiento, será una experiencia para disfrutar el tenis de mesa desde adentro, aprender y pasarlo bien“, agrega Zeng.

Tania Zeng representará a Chile en torneos internacionales

El pasado 10 de agosto, Tania Zeng aseguró su presencia en el Panamericano Específico que se realizará en octubre en Rock Hill, Estados Unidos, y en los Juegos Bolivarianos 2025 de diciembre, que tendrán lugar en Lima y Ayacucho, Perú.

La deportista se quedó con uno de los cupos del Control Selectivo Todo Competidor 2025 disputado en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Santiago. Zeng obtuvo ambas clasificaciones al conseguir seis victorias y una derrota en la fase definitoria. En su último y decisivo partido, tras un apretado encuentro, se impuso ante Valentina Ríos por 3-2 para quedarse con el último cupo que entregaba el clasificatorio.

Tania Zeng en los Juegos Panamericanos

“Estoy muy feliz por cómo luché hasta el final y de poder representar a Chile una vez más en torneos internacionales. Muchas gracias a mi familia y amigos que me estuvieron apoyando como siempre y a todas las personas que me escriben y me entregan su cariño constantemente”, escribió la destacada tenimesista nacional en sus redes sociales.

Cabe recordar que Zeng debutó este año en el Mundial de la disciplina en Doha y obtuvo medalla de oro por equipos en el Sudamericano de Lima 2025.



