Traslado a Bogotá y una extradición que podría concretarse en “no más allá de dos o tres meses”: lo que viene en el caso del sicario del “Rey de Meiggs”

Alberto Carlos Mejía fue capturado en la ciudad colombiana de Barrancobermeja, a 114 kilómetros de Bucaramanga. El pasado 10 de julio se había escapado a pie del penal Santiago 1, luego de una insólita cadena de errores.

Luego de que se diera a conocer la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández en territorio colombiano, las autoridades chilenas se alistan para iniciar el correspondiente proceso de extradición.

Es sí, antes de ello se deben cumplir determinados procesos en Colombia. Así lo explicó subprefecto Juan Paillán García, agregado de la PDI en Colombia, quien participó en la coordinación que permitió la detención del sicario del “Rey de Meiggs”.

Tras la captura de Mejía Hernández en la ciudad de Barrancobermeja, a 114 kilómetros de Bucaramanga, el subprefecto Paillán García explicó que “será trasladado hasta Bogotá para así iniciar su proceso administrativo, que radica en la respectiva extradición hasta nuestro país”.

Durante este domingo, los ministros de Justicia y Seguridad Pública se refirieron a este caso y explicaron lo que viene, para poder concretar la extradición.

“Desde que se comunica que esta persona está detenida, son plazos de cinco días para que nosotros realicemos este proceso de solicitud de extradición y una vez que eso ocurre, esperamos que esta persona, después de que pase el proceso de extradición en Colombia, pueda ser juzgada en nuestro país”, explicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en Meganoticias.

“Hemos tenido experiencias previas que han sido muy expeditas”

Mientras tanto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comentó que el proceso de extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández podría concretarse en “no más allá de dos o tres meses”.

“Hemos tenido experiencias previas que han sido muy expeditas”, destacó Cordero en Estado Nacional.

Asimismo, el secretario de Estado explicó que “el requerimiento lo realiza el Ministerio Público, se tramita a través de la Cancillería y luego tiene tramitación jurisdiccional en Colombia”.

En la misma línea, el ministro de Seguridad destacó que “hay una cooperación muy activa para todo este tipo de investigaciones en general con todos los países de la región, pero especialmente, por su intensidad en los últimos años, con Perú y con Colombia”.