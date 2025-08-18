Daniela Aranguiz y panelistas de Primer Plano desatan avalancha de denuncias en el CNTV: más de 500 quejas por maltrato a la periodista María Paz Arancibia

Primer Plano se convirtió en el blanco de las denuncias de los televidentes ante el CNTV, donde en pocas horas acumuló más de 500, el doble del segmento más cuestionado del mes pasado, cuando Johannes Kaiser avaló la dictadura militar “con todas sus consecuencias” en una entrevista con Tomás Mosciatti.

El capítulo del domingo de Primer Plano dejó más de 500 denuncias en el CNTV. Las principales apuntadas por los televidentes fueron Daniela Aránguiz y las panelistas del espacio conducido por Julio César Rodríguez, debido al maltrato hacia la periodista María Paz Arancibia, quien había sido invitada para referirse a su tensión con la ex chica Mekano.

La polémica volvió a la palestra luego de que Arancibia revelara su enemistad con Aránguiz en el podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”. Desde entonces han estado en un constante intercambio de recados, que la noche del domingo sumó un nuevo capítulo en el programa de farándula de Chilevisión.

En contacto telefónico, Daniela Aránguiz ironizó con la situación: “Yo muy pocas veces veo programas, porque la mayoría de las veces en los programas que me gustan estoy sentada ahí. Pero hoy día me tocó estar acostadita viéndolos. Y para mí igual es súper heavy que una persona esté tan afectada psicológicamente y mentalmente por una situación que pude haberle creado yo sin querer. O quizás por ser impulsiva”, dijo.

Siempre en tono irónico, la panelista del programa de farándula de Mega se dirigió a Arancibia: “María Paz, de verdad te lo digo, si tú te sientes tan afectada y tan dolida por mis dichos o por mis actos… Lo que sí uno tiene que pensar es lo que uno también hace, porque aquí las discusiones siempre son de dos. Pero yo te quiero pedir mis más sinceras disculpas, porque tú estés así de mal psicológicamente y hayas tenido esta exposición mediática tan grande”.

En el panel, Francisca Merino y Catalina Pulido también comentaron la polémica. Mientras se emitía Primer Plano, usuarios de X comenzaron a compartir capturas de las denuncias que estaban presentando ante el CNTV por el maltrato de las panelistas hacia María Paz Arancibia.

Consultado por The Clinic, el CNTV informó que hasta esta mañana se habían ingresado 518 denuncias ciudadanas en contra de Chilevisión, por la emisión del programa Primer Plano del 17 de agosto de 2025. Están tienen relación con maltrato de las panelistas hacia una invitada entrevistada.

La cifra duplica las denuncias del segmento más cuestionado de julio. El mes pasado se registraron 247 denuncias contra el espacio “De Frente” con Tomás Mosciatti, transmitido por Mega, luego de que el diputado y candidato Johannes Kaiser declarara su respaldo al golpe militar de 1973, legitimando asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, exilios y represión política.

Kaiser señaló que “sin duda, absolutamente, con todas las consecuencias” volvería a apoyar una acción similar si las condiciones lo ameritaran. Los denunciantes acusaron apología a la dictadura y a la violencia política, incitación al odio, negacionismo y desprecio por los derechos humanos, lo que a su juicio amenaza la democracia.