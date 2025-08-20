Un ritual de sanación con una machi en el río Pilmaiquén terminó con una adolescente fallecida y un adulto desaparecido en Río Bueno

Una adolescente de 15 años participaba de un aparente ritual de sanación cuando, por circunstancias que se investigan, fue arrastrada por la corriente. Dos adultos intentaron rescatarla, sin embargo, uno de ellos también desapareció en las aguas del río.

A las 13:00 horas de este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de una adolescente de 15 años desaparecida desde la tarde de ayer. La adolescente fue arrastrada por las aguas del río Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos. El hecho ocurrió tras un ritual de sanación realizado por una machi en el lugar.

Desde Fiscalía, una vez alertados de lo ocurrido, coordinó las diligencias para dar con el paradero de las dos personas desaparecidas. Al respecto, el fiscal de la Unidad de Flagrancia, Pierre Neira, explicó que “de acuerdo con los primeros antecedentes, una adolescente de 15 años que participaba de una ceremonia de sanación con una machi fue arrastrada por la corriente del río“.

“Ante ello, dos adultos se lanzaron a las aguas para rescatarlas. Sin embargo, también fueron arrastrados por la corriente. Una mujer de 48 años logró salir por sus propios medios. Pero un hombre de 49 años hasta ahora no ha podido ser encontrado“, añadió el fiscal.

Asimismo, Neira recalcó que “la Fiscalía de Los Ríos dispuso que personal se la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realice las primeras diligencias investigativas en el lugar. Además, ordenó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas”.

No es el primer ritual que se realiza en el sector

El alcalde de la comuna de Río Bueno, Luis Reyes, aseguró a Radio Cooperativa que “particularmente la zona en cuestión donde sucedió, normalmente hay situaciones de esta naturaleza que son propias de las comunidades mapuche“.

Reyes añadió que, según la información que recibió, el accidente ocurrió “a raíz del contexto de una ceremonia espiritual. Seguramente asociado a un tema de salud, en donde lamentablemente la circunstancia que ya todos sabemos, derivó en este hecho lamentable”.