Corte Suprema ordena expulsar a ciudadana venezolana que ingresó por paso no habilitado y buscaba reunirse con su familia

La Corte Suprema ordenó la expulsión de una mujer venezolana al ingresar a Chile por un paso no habilitado. La ciudadana extranjera se había autodenunciado ante la Policía de Investigaciones para regularizar su situación.

La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca y confirmó la expulsión de una ciudadana venezolana que ingresó a Chile de manera irregular en marzo de 2023 y desestimó arraigo familiar.

La mujer extranjera entró al país por un paso no habilitado para reunirse con su familia. Al ingresar a Chile, se autodenunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) para regularizar su situación en el país. En la sentencia de la Corte de Apelaciones se explica que “ella ha desarrollado un sólido arraigo familiar y social en el país, constituyendo su centro de vida en la comuna de Maule (…). Sin perjuicio de dedicarse al cuidado de su hogar, vivir con su pareja de 26 años (…); ha dedicado la mayoría de su tiempo en Chile a cuidar a su pequeño nieto de un año y fracción (…)”.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones argumentó que la orden de expulsión de la mujer se hizo siguiendo la ley. Además, señaló que la ciudadana extranjera admitió haber ingresado al país de forma ilegal y que no presentó sus descargos de manera oportuna en el proceso administrativo que correspondía.

La Corte de Apelaciones de Talca acogió la reclamación de la ciudadana venezolana, ya que consideró que la expulsión no tomó en cuenta adecuadamente el arraigo familiar y el interés superior de su nieto menor de edad. El Tribunal determinó que la medida resultaba desproporcionada y que atentaba a principios como la unidad familiar.

Sin embargo, la decisión fue revertida por la Corte Suprema porque determinó que el ingreso al país de manera irregular califica como “una infracción de carácter grave”. Además, la mujer no entregó antecedentes suficientes a las autoridades para evitar la aplicación de la sanción. El máximo Tribunal también afirmó que sus argumentos de arraigo familiar carecían de entidad suficiente, ya que sus hijos son adultos y su pareja también se encuentra en situación migratoria irregular.