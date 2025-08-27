Las reacciones de María José Prieto y Cristián Campos tras el fallo que confirmó su sobreseimiento: “Estamos en un tiempo de sanar”

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento de Cristián Campos en la causa por abuso sexual. El actor y su pareja, María José Prieto, destacaron el fallo y hablaron de retomar su vida personal y laboral.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago dio un espaldarazo al actor Cristián Campos al confirmar su sobreseimiento en el caso de abuso sexual contra Raffaella di Girolamo, además de desestimar su participación en los hechos descritos en primera instancia.

El círculo cercano del actor y el propio Campos se han referido en distintos medios al fallo favorable, intentando dar por superado el caso que lo mantuvo alejado de la televisión, el teatro y el cine durante un tiempo.

En declaraciones a The Clinic, el abogado defensor Carlos Cortés señaló: “Quedamos conformes. Mi cliente está contento. La verdad es que es un alivio infinito para él y su familia. Es como sacarse una mochila gigante que cargaron durante mucho tiempo”.

Ahora fue el turno de su pareja, la también actriz María José Prieto, quien se refirió por primera vez al sobreseimiento de Campos en la denuncia por abuso sexual.

En el programa Sígueme de TV+, la intérprete expresó estar “muy tranquila y conforme, porque fue un contundente 3-0 de la Corte de Apelaciones”.

“Ya no había fundamentos para declarar culpable a Cristián. La Corte no se pronunció solo en el fondo, sino también en la forma, porque estableció que no había fundamentos para condenarlo y además se encontraron vicios en el proceso”, agregó Prieto.

Respecto al presente de la pareja, la actriz afirmó: “Ahora estamos en un tiempo de sanar, de retomar nuestra vida. Una vida que siempre hemos vivido con dignidad, con respeto por los demás. Y volver a trabajar, ojalá”.

Tras conocerse la resolución, Campos entregó sus primeras declaraciones a El Mercurio: “Con este fallo se absuelven totalmente todas las mentiras que se inventaron y que me han dejado sin trabajo y en una situación lamentable todo este tiempo”, dijo Cristián Campos que hace unos meses estuvo en un obra donde interpretó a Vincent van Gogh.