La auténtica apuesta del “Templo del despecho”, en Bellavista: las fiestas del Bar Margarita donde mujeres van a liberar sus penas (y celebrar divorcios) a todo pulmón

“Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú“. “Si tu quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado“. “Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata baja lo lluvia“. Esas son solo algunas de las frases de las canciones que se cantan a todo pulmón al interior del Bar Margarita, donde el despecho se toma el ambiente y se puede ver a mujeres dándolo todo por interpretar himnos de antaño.

Mujeres cantando a todo pulmón sobre las sillas o mesas, otras aplaudiéndolas y haciendo los coros. Esa es la auténtica apuesta del Bar Margarita. Ubicado en Constitución 36 en el Patio Bellavista, se presenta como “El Templo del despecho” en donde sus clientas van a celebrar desde despedidas de soltera hasta bienvenidas de soltera, incluso, más de alguna ha ido a pasar las penas tras descubrir una infidelidad.

Beto Hernández, dueño de Bar Margarita, explica a The Clinic que el local se inauguró en abril de 2024 y “el formato que le dimos es un formato musical muy distinto a lo que habitualmente se conoce en la mayoría de los bares del país. Es un formato donde la música renace o vuelve a ser un éxito. Suenan canciones de hace 50 años, se canta y se vibra en esa misma tónica como que fuera un éxito actual. Estoy hablando de canciones de Cecilia, de Juan Gabriel, de Rocío Durcal. Canciones que tienen mucha historia y que han ido pasando de generación en generación y que se siguen escuchando con un valor sentimental que te evoca a tu infancia“.

“A través de la música logramos conectar distintas nacionalidades y generaciones familiares, que es lo que hace que Margarita sea un sitio distinto. Porque vas al bar y te encuentras con la abuela, te encuentras con la mamá y con la hija. Une generaciones en función a la música”, destaca su dueño.

“Hay mujeres que van a celebrar despedidas solteras, pero también a celebrar divorcios o que su pareja le fue infiel”

Sobre cómo nació la idea de ser el “Templo del despecho”, su dueño detalla que se debe a que “suenan canciones de la época de Rocío Jurado, Ana Gabriel y Rocío Durcal, empiezan a cantar a todo pulmón y es allí donde la gente empieza a interpretar que el bar es para despechadas y sí, precisamente yo catalogo la experiencia Margarita como una montaña rusa de emociones“.

“A través de la música hacemos que sentada tú en tu silla vivas un momento y si quieres llorar llores, pero también a través de la misma música hacemos que te levantes y te liberes y expongas ese sentimiento sin que nadie te juzgue. Entonces durante la noche vas cantando esas canciones de todas las épocas pero también las vamos alternando con canciones de empoderamiento femenino. Es una simbiosis tan bonita, un ambiente tan extraordinario que se vive porque a través de la misma música es que vamos logrando esa conexión entre todos los sentimientos. Durante la noche van sonando canciones baladas que wow, cantamos a pecho abierto, a pecho herido, como decimos, y obviamente eso conecta entre todas las que van a sacar eso que tienen internamente a través de la música“, afirma Hernández.

Con respecto a las celebraciones que se realizan en el bar, su dueño detalla que “hay mujeres que van a celebrar despedidas solteras, pero también a celebrar divorcios o a celebrar que su pareja le fue infiel hace varios días y van para allá a botar eso. A llorar, a gritarlo, a sanarlo de una u otra manera. Tú vas sola y sales con amigas, entonces es parte de ese sentimiento o ese ambiente que se da justamente en Bar Margarita. Que todas están vibrando en esa misma sintonía, haces amigas al llegar al bar”.

“Nos hemos encontrado con gente llorando desde su mesa y eso nos obliga de pronto a siempre mantener ese mismo formato o a mantener ese producto que tenemos en las manos. Porque de una u otra forma se ha convertido en una terapia, una terapia de liberación”, reflexiona.

“Las guardias son mujeres”

Nicole Llanos, también conocida como SoylaNico_ en Instagram, es una de las tantas clientas del Bar Margarita y los conoció gracias a un video en TikTok donde vio a varias mujeres cantando en grupo. Le envió el video a una amiga, quien se entusiasmó y fueron juntas. Sobre esa primera oportunidad, contó que “fue lo máximo, nos quedamos hasta el último. No nos queríamos ir porque la vibra, la sensación de estar ahí es otro nivel. Yo igual estaba pasando por un tema depresivo porque había fallecido mi abuela. Entonces como que necesitaba animarme“.

“Pusieron canciones de Juan Gabriel, que uno pone para pegarse una cortadita de venas, de amor eterno y eso… uy, fue maravilloso ver el apañe, el apoyo femenino porque de verdad que fue un lugar totalmente seguro. Yo no soy soy de salir, primera vez que iba y quedé maravillada. Yo amo el bar Margarita. Es una cosa así como que de verdad me gusta porque la esencia que tiene es genial. Se puede ir a compartir tranquilamente y de la nada tú ves a una chica arriba de una mesa dándolo todo, bailando, cantando, todo pulmón y tú también quedas con esas ganas de querer hacerlo. De poder tener libertad de expresión femenina sin que nadie te diga nada porque todo somos amigas, todas nos apañamos“, indica.

También contó que “las veces que he ido, que igual han sido varias, literalmente afuera las guardias son mujeres. Nunca me he topado guardias hombres. Entonces igual eso te genera más seguridad todavía. Yo una vez ya fui sola y lo pasé regio estupendo. Así que si tienen la oportunidad de ir, vayan. No la piensen mucho porque de verdad es una oportunidad muy genial. Allá te haces amigas, todavía tengo a chicas que he conocido allá, las tengo en redes y nos juntamos para ir al bar“.

“Las canciones de balada, las canciones despecho, son nuestro centro”

El dueño del Bar Margarita destaca que la música de antaño suena durante toda la noche. “Las canciones de balada, las canciones despecho, son nuestro centro, pero también lo vamos alternando con música bailable. Es un bar muy noventoso, siempre dándole cabida a esas canciones de todas las épocas, porque la idea precisamente es esa: conectar nacionalidades y conectar mujeres a través de la música. Canciones que marcaron un hito en cierto momento y que todos nos sabemos y cantamos”.

“Abrimos a partir de las 17:00 horas hasta las 03:00. Nosotros, como decimos, estamos sanando corazones a partir de las 17:00. El bar es mixto, sin embargo, el 90% del público es mujer. El hombre como que se ha cohibido o ha respetado mucho que el ‘Templo del Despecho’ es un sitio para mujeres y son muy pocos los hombres que van y cuando van tú los ves así como que no se encuentran o no se hallan. O no lo viven en la misma sintonía”, cierra.