“Se debe sospechar y tratar en forma precoz”: qué es la tormenta tiroidea, la emergencia médica que afectó a Millaray Viera

Millaray Viera sorprendió a sus seguidores al revelar las complejidades de salud que ha enfrentado en los últimos meses. "Tengo una enfermedad autoinmune que me produjo no solo un hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea", fue parte de lo que contó. Eso sí, aclaró que se encuentra bien y que "la peor parte ya pasó".

La conductora de televisión Millaray Viera dio a conocer que ha enfrentado complejidades en cuanto a su salud en los últimos meses. En específico, reveló que se vio afectada por una tormenta tiroidea.

“Tengo una enfermedad autoinmune que me produjo no solo un hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea”, fue parte de lo que contó Viera, al responder la pregunta “¿por qué estás tan flaca?” que le hizo un seguidor en sus redes sociales.

Según descripción de la Universidad de Chile, la tormenta tiroidea “es un hipertiroidismo severo asociado a falla multiorgánica, con alta mortalidad si no hay un tratamiento oportuno”.

En ese sentido, la mencionada casa de estudios detalla que “se presenta usualmente en hipertiroidismos mal controlados o no diagnosticados, ante un factor de estrés“.

Asimismo, remarca que “es una emergencia médica, por lo que se debe sospechar y tratar en forma precoz”, y que su tratamiento “implica medidas generales, PTU, Yodo, Propanolol y Dexametasona”.

Al entregar una descripción más detallada sobre la tormenta tiroidea, la U. de Chile sostiene lo siguiente: “Exacerbación brusca de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, en general en respuesta a un factor estresante, acompañado de fiebre, compromiso de conciencia variables e insuficiencia de otros sistemas (cardiovascular, hepático, renal, etc.), que presenta alta mortalidad en caso de no ser sospechado y tratado precozmente”.

“La peor parte ya pasó”

Cabe consignar que luego de revelar estas complejidades de salud, Millaray Viera dejó una publicación en sus redes sociales, para aclarar que se encuentra en buen estado y que “la peor parte ya pasó”.

“No sé qué decir, me da pudor, no sabía si hacer este post, pero el amor que he recibido es sobrecogedor y para la tranquilidad de los miles que me han escrito les digo que estoy bien, que la peor parte ya pasó”, escribió la presentadora de TV.

“Estoy mejor y pronto estaré recuperada, trabajando con todo y sabiendo vivir con este asunto más controlado”, continuó.

Además, Viera dejó el siguiente llamado: “Cuiden su salud y dejen de subestimar sus emociones, cuídenlas también. Cuídense del estrés, porque te enferma”.