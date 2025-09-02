Corte Suprema confirma fallo y ordena retirar un candado que bloqueaba el acceso a una propiedad familiar

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió la demanda de una mujer en contra de su tío, y ordenó el retiro del candado que el hombre instaló en el acceso de la propiedad familiar.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia que acogió un recurso de protección interpuesto por una mujer en contra de su tío, quien instaló un candado en la entrada de la propiedad familiar. El máximo Tribunal ordenó retirar dispositivo de seguridad que impedía el acceso al inmueble.

La recurrente sostuvo que inscribió la propiedad a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno y que permitió que su tío residiera allí de manera provisional. A pesar de esto, el recurrido la denunció a ella y su cónyuge por el delito de maltrato habitual, procedimiento que estaba suspendido al momento de los hechos.

Debido a la existencia de dicha causa, la recurrente afirmó que su tío “se ha arrogado facultades que no le corresponden, tales como ‘apropiarse’ indebida y arbitrariamente del ejercicio de las facultades y atributos de la propiedad del inmueble, prohibiendo sistémicamente el acceso de su representada a su inmueble, amparándose en la ‘prohibición de acercamiento a la víctima'”.

La mujer aseguró que su tío le impide el acceso a su domicilio tras haber instalado un candado en el acceso, lo que vulnera su derecho de propiedad.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección interpuesto por la mujer. El Tribunal aseguró que la conducta del tío vulnera el derecho de propiedad de su sobrina y constituye un acto de autotutela, lo que se encuentra prohibido en el ordenamiento jurídico.

La Corte ordenó que el hombre deberá sacar de manera inmediata el candado y cualquier otro mecanismo que impida el acceso de la mujer a la propiedad, “con auxilio de la fuerza pública de ser necesario”, señala la sentencia.

El fallo fue apelado ante la Corte Suprema, sin embargo, el máximo Tribunal decidió confirmarlo.