En su primer mes de operación, consejeros del Fondo Autónomo de Protección Previsional fijaron sueldos en hasta $20 millones

El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) publicó las remuneraciones de su equipo en su mes inicial de operación, en el marco de la puesta en marcha de la reforma de pensiones.

La estructura institucional que estará a cargo de los nuevos beneficios de la reforma de pensiones va tomando forma, y en este proceso un actor clave es el el denominado Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

De acuerdo a El Mercurio, el FAPP comenzó a operar formalmente en agosto, y ya cuenta con un Consejo, un director ejecutivo, una oficina, áreas claves para su operación, algunas contrataciones y ahora también reveló su política de remuneraciones.

De acuerdo a la información publicada por el propio FAPP en el portal de Transparencia Activa de su página web, una de las primeras instrucciones del Consejo Directivo, en cuanto se constituyó, fue ordenar al director ejecutivo, Sergio Soto, la “elaboración de una política de remuneraciones y compensaciones que permita asegurar atraer y retener al personal idóneo para las funciones del organismo”.

Se determinó también que dicho diseño debería ser con base en bandas salariales, “tomando como referencia las rentas de mercado pagadas por las empresas públicas, el Banco Central de Chile e instituciones financieras privadas que cumplen tareas y funciones familiares”.

Los sueldos del Fondo Autónomo de Protección Previsional

La información pública dispuesta por el FAPP señala que las remuneraciones correspondientes al mes de agosto se ubicaron en un rango de entre $3.000.000 y $20.000.000 brutos. En el primer nivel de estas bandas salariales se ubica el cargo de director ejecutivo que ostenta Soto -exSantander Asset Management-, con una remuneración bruta de $20.000.000, es decir, aproximadamente unos $14 millones líquidos.

Por otro lado, en el grupo definido como de “Alta Dirección”, después de Soto está su “equipo ejecutivo”, integrado por los tres directores responsables de administrar cada una de las principales áreas del Fondo Autónomo. En esta planta directiva, durante agosto, se ubicaron el director de Tecnología y Datos, Matías Morales, con una remuneración bruta de $18.500.000; el director de Administración y Operaciones, José Luis Silva, con un salario bruto mensual de $16.500.000, y la directora jurídica y de Asuntos Institucionales, Catalina Coddou, con $7.500.000.

Así, en la categoría de “jefaturas y personal”, las remuneraciones fueron desde $3 a $5,7 millones brutos mensuales.

Un tratamiento distinto tienen los cinco integrantes del Consejo Directivo, cuya dieta quedó establecida en la misma ley. En este caso, a los consejeros Rosario Celedón, Rodrigo Caputo, Ricardo Matte y Soledad Huerta les corresponde una asignación de 18UF por cada sesión a la que asistan, mientras que al presidente del Consejo, Enrique Marshall, se le asignan 20UF.

La reforma también fijó un límite a esta remuneración y estableció que, como máximo, percibirán la dieta correspondiente a 14 sesiones de Consejo. Según el FAPP, durante agosto, todos los integrantes cumplieron con este tope, por lo cual recibieron 252UF ($9,87 millones brutos), y, en el caso de Marshall, 208UF ($10,96 millones).