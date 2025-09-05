“Es como un segundo robo”: La nueva estafa que cierra el círculo del hurto de celulares

Este nuevo método de estafa busca acceder a la información personal de quienes ya fueron víctimas de robo de celular. Según expertos, este engaño puede evitarse recordando que las llamadas de servicios técnicos solo se realizan desde prefijos 600 y 809.

En julio de este año, Sebastián caminaba por Pedro de Valdivia con Irarrázaval cuando un motociclista le robó su celular. Al llegar a su casa, rápidamente bloqueó su teléfono desde su computador y activó la opción de borrado.

Después de un tiempo, Sebastián recibió una llamada desde un supuesto servicio técnico: “Me dicen que dos venezolanos llegaron con mi teléfono y me dan las características de mi celular, que eran muy particulares: que era celeste, que tenía la pantalla trizada y que tenía problemas de carga”. Sin embargo, él no confió en la llamada, aunque le ofrecieron devolverle el teléfono y hasta le sugirieron dejar una constancia y que un carabinero lo acompañe a buscarlo.

El supuesto técnico fue insistente en que si bien estaba dispuesto a devolverle el teléfono robado, debía realizar el trámite inmediatamente, porque quienes habían robado el dispositivo volverían a buscarlo. Como Sebastián no podía, el técnico le pidió que cambie el estatus de borrado para que después pueda catalogarlo como robado.

Los dispositivos de Apple tienen la opción de borrar su contenido a través de la aplicación Buscar. Aunque se haga de manera remota, el bloqueo del equipo sigue activo como medida de protección. Si el aparato está conectado a internet, se iniciará el borrado remoto; en caso contrario, se ejecutará recién cuando el celular vuelva a conectarse. En el caso de Sebastián, su celular no tenía conexión, por lo que el borrado se reactivaría solo al reconectarse.

Sebastián cortó el teléfono y llamó a la Policía de Investigaciones (PDI). Le dijeron que no lo hiciera, ya que “la mayoría de los iPhone robados son súper seguros, pero esta estafa es como un segundo robo“.

De acuerdo con el director de Tech-Law AI y académico de la Universidad Central, Gonzalo Álvarez, hoy en día hay una línea de robo “más atractiva”, donde los ladrones no buscan formatear los teléfonos, sino que quieren los datos que están en él: “Justamente porque entiende que al que le robaron tiene cuentas corrientes y tarjetas de crédito”.

Al confirmar que era una estafa, Sebastián llamó al servicio técnico real. Sin embargo, se llevó una sorpresa: era una tienda de carcasas y no tenían nada que ver con el arreglo de teléfonos. Desde la tienda afectada señalaron que “esto es algo que viene pasando desde el año pasado y todos los días han venido Carabineros, PDI y Fiscalía, pero no hay mucho que hacer”.

Para detectar estas estafas, Álvarez aconseja desconfiar de llamadas o mensajes iniciados por la compañía porque su política es contactar solo a petición del usuario. En esa misma línea, el experto es enfático al recordar que este tipo de llamadas solo se pueden realizar desde los prefijos 600 y 809 y que cualquier contacto por un número de celular es una estafa.