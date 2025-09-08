“Falleció a las pocas horas”: el trágico desenlace del ataque de un felino a un guacamayo durante una exhibición al interior del BuinZoo

Un guacamayo murió tras ser atacado por un serval durante una exhibición en el Bioparque Buin Zoo. El recinto lamentó el hecho y aseguró que el ave recibió atención de urgencia, pero no logró sobrevivir.

Compartir

El domingo 7 de septiembre ocurrió un incidente al interior del Bioparque BuinZoo que involucró a dos de sus animales. Todo comenzó en medio de una de las exhibiciones que se realizan al interior de recinto, cuando un serval atacó a un guacamayo causándole heridas que provocaron su posterior fallecimiento.

Desde BuinZoo explicaron a The Clinic que el incidente ocurrió durante una de las muestras educativas cuando “un serval se abalanzó de forma inesperada sobre uno de nuestros guacamayos. El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. “Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas“.

“Como una institución dedicada a la educación familiar sobre la flora y la fauna, desarrollamos diversas muestras educativas con animales en vivo cada fin de semana. Estas actividades permiten a los asistentes aprender sobre las distintas especies participantes, con el fin de sensibilizarlos sobre sus amenazas en vida silvestre y cómo todos los ejemplares que están en el Bioparque llegaron precisamente por la imposibilidad de vivir en su hábitat natural”, recalcaron.

Con respecto a la muestra donde ocurrió el incidente, desde BuinZoo detallaron que “este guacamayo salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad. Con el avance de la presentación, y justo en el momento en que un serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarla en vuelo”.

“Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos. Teniendo en cuenta que esta ave nació en el Bioparque y fue criada a mano por sus cuidadores, desarrollando un vínculo afectivo muy profundo con ellos y con todos quienes somos testigos diariamente de su trabajo realizado con cariño y dedicación”, afirmaron.