La Piojera abrió bodega en el Mercado Central que permite disfrutar de sus legendarios terremotos para llevar y ya alista apertura en el MUT

A inicios de septiembre, la histórica Piojera inauguró un local en el Mercado Central para vender sus productos para llevar y disfrutar de sus legendarios terremotos.

“El que no vino a La Piojera no vino a Chile” rezaba uno de los tantos carteles al interior del famoso y popular del centro de Santiago, que con los años se convirtió en un lugar de paso obligado con sus tragos populares y platos clásicos de la cocina chilena.

Algo seguro es que La Piojera se popularizó por el “terremoto”, el típico trago chileno que nació en otra picada histórica: El Hoyo, de Estación Central. De hecho, es su especialidad, y, sin duda, uno de los mejores de toda la capital.

Y desde inicios de septiembre que los fanáticos del tradicional “terremoto” pueden disfrutar en casa del pipeño, chicha y granadina de La Piojera, directamente desde su nuevo local en el Mercado Central. Esto, ya que el histórico restaurante inauguró un local para vender sus productos para llevar.

Sobre el nuevo punto de venta, que estará abierto de manera continua, de 11:00 a 18:00 horas, y se ubica en la entrada norte del Mercado, por calle Ismael Valdés Vergara, habló Mauricio Gajardo, administrador de La Piojera, en conversación con The Clinic.

“En el Mercado Central tengo una bodega, de La Piojera, con el sentido de incentivar que la gente venga al centro, que venga a estos sectores, a comprar todo lo relacionado a la elaboración del terremoto en casa, o sea, el vino, la granadina, el helado”, afirma.

“La idea es estar de lunes a domingo, hasta el 18 de septiembre, para que la gente venga, que se prepare antes, y que vaya conociendo nuestro nuestra bodega de venta, de vino”, acota.

Según explicó, este nuevo espacio es solo para compras, no para consumir en el lugar, pero mantiene toda la esencia de la tradición chilena.

La Piojera abrirá en Las Condes

Cabe recordar que a fines de agosto, Gajardo confirmó a este medio que, tras 129 años en Santiago Centro, la marca prepara una nueva apertura en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Las Condes.

“Estamos negociando, y nos vamos netamente por el público, a pesar de que el alcalde ha hecho de todo por la seguridad del sector, la gente todavía tiene la mala percepción del sector. Por eso la gente no viene, entonces todo el público y los operadores turísticos van más para arriba, ahora todos los brasileños van para el MUT”, apuntó en ese entonces, y agregó que la nueva sucursal de La Piojera estará lista probablemente el otro año, considerando todos los trámites que implica una nueva inauguración.