La desgarradora escena de Pancho Melo en Los Casablanca que recordó a sus papeles más icónicos en teleseries chilenas

Los Casablanca está en tierra derecha y varios conflictos están completamente desatados en la pantalla de Mega. En ese contexto, el capítulo de anoche dejó una gran escena que se suma al repertorio de Francisco Melo, en la que se le ve enojado y gritando en un duro intercambio con su hermano.

En el episodio de este martes, Raimundo, el personaje de Francisco Reyes, se acercó a él para pedirle perdón en un intento por terminar con el conflicto entre ambos. Fue entonces cuando Iván, interpretado por Melo, explotó con una ira y rabia que desbordaron la pantalla chica.

“Yo siempre creyendo que tenía la razón, me creí el cuento completo”, dice Reyes. “El cuento de que yo era el hijo preferido, el bueno, el que hacía todas las cosas bien, el buen esposo, el buen padre… y en cambio tú, no”, le dice a Iván.

“¡La oveja negra!”, responde Melo. Reyes le replica que quizás nunca le dio cariño. A lo que Raimundo añade: “Eres mi hermano y no tengo un puto recuerdo de que alguna vez nos hayamos abrazado”.

Finalmente, Iván grita: “No eres tan importante para mí, no quiero escucharte, ¡no quiero escucharte, mierda! Ándate, llegaste 30 años tarde”. Luego de que Raimundo se retira, Iván queda solo en su casa, llorando tras haberlo echado en el un nuevo capítulo de Los Casablanca.

La escena provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos incluso recordaron otras interpretaciones clásicas de Francisco Melo, como en Isla Paraíso, cuando su personaje se enfurece y destruye todo, o sus recordados papeles en teleseries emblemáticas de TVN como Romané y Pampa Ilusión.

En conversación con The Clinic, Reyes adelantó lo que será el final de temporada y aseguró: “No hay que perderse el final de Los Casablanca. Ha sido una historia dramática, va a seguir siendo una historia dramática hasta el final, pero siempre al final hay alguna estrella que ilumina”.

